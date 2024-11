Max Verstappen heeft in Las Vegas zijn wereldtitel geprolongeerd. De Nederlander moest dit jaar een stuk harder vechten voor de overwinning in het wereldkampioenschap, maar is daar eigenlijk achteraf ook wel blij mee. Vooral Lando Norris maakte het Verstappen dit seizoen moeilijk, en de Red Bull-coureur heeft daarom wel wat advies voor zijn jonge collega.

Max Verstappen won in Las Vegas zijn vierde wereldtitel op rij, in groot contrast met de manier waarop hij zijn derde titel binnenhaalde. De Red Bull-coureur pakte vorig jaar nog dominant de ene zege na de andere zege, maar moest vooral in de tweede helft van 2024 een stuk harder voor de prolongatie van zijn titel vechten. Verstappen is zelf eigenlijk ergens ook wel blij dat het seizoen niet van een leien dakje voor hem ging.

“Vorig jaar had ik een dominante auto, maar ik heb altijd het gevoel gehad dat niet iedereen waardeerde wat we als team hebben bereikt door tien keer op rij te winnen”, vertelt de Nederlander eerlijk in de FIA-persconferentie. “Natuurlijk was onze auto dominant, maar niet zo dominant als mensen dachten.”

De Nederlander was zelf wel enorm trots op de prestaties van zijn team in 2023, omdat zelfs met de verkeerde afstelling de RB19 naar de overwinning kon rijden. “Ik ben ook erg trots op dit seizoen (2024, red.), omdat we het grootste deel van het seizoen, ik zou zeggen zeventig procent van het seizoen, niet de snelste auto hadden, maar toch hebben we onze voorsprong vergroot.”

‘Lando is een ongelooflijk talent’

Terwijl Red Bull in de loop van het 2024-seizoen de dominantie kwijtraakt, nam McLaren de leidende positie over. Lando Norris kon Max Verstappen meermaals het vuur aan de schenen leggen, maar moest in Las Vegas toch echt zijn meerdere erkennen in de Nederlander. Verstappen heeft daarom nog wel wat advies aan de jonge Brit.

“We hebben veel ongelooflijk jong talent in de sport en Lando is daar zeker één van”, prijst Verstappen zijn vriend. “Natuurlijk maakte hij het me soms erg moeilijk. We hadden gewoon geen antwoord in veel races waarin hij duidelijk sneller was. Maar om een kampioenschap te winnen, moet je consistent zijn. Soms probeer je te overpresteren. Dat lukt niet elk weekend, maar soms wel. En dat hebben we gedaan.”

‘Hoef niet meer te rijden’

Red Bull kan daarom met recht een feestje vieren. Verstappen werd tijdens de persconferentie al gevraagd hoe hij het succes gaat vieren. “Nou, mijn bier is op. Dus ja, ik weet het niet, misschien nog eentje. En dan schakel ik misschien over op iets anders. Ik hoef niet meer te rijden. Dus de slogan, niet drinken en rijden, werkt heel goed. Ik hoef dat niet meer te doen”, grapt de kersverse viervoudig wereldkampioen.

