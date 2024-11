Max Verstappen is voor de vierde keer wereldkampioen! De wereldtitel van de Nederlandse coureur overschaduwde het 1-2-tje van Mercedes en het gevecht om de derde podiumplek tussen Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc. Ook de buitenlandse media staan daarom vooral stil bij de vierde titel op rij van de Nederlander.

Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport zag hoe Verstappen, ook al kwam hij niet hoger dan plek vijf, in Las Vegas de show stal. “Hij is lid geworden van een heel klein clubje waartoe ook Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher en Lewis Hamilton behoren, de andere coureurs die in staat zijn om te pokeren met opeenvolgende titels”, prijst de Italiaanse sportkrant de Red Bull-coureur. “Hij komt steeds meer voor in de geschiedenis van de sport en met verdienste. Van de vier titels die hij heeft gewonnen, is dit namelijk de titel die hij persoonlijk heeft moeten opbouwen.”

Volgens het Italiaanse medium was het na de fenomenale inhaalrace van Verstappen in Brazilië slechts een kwestie van tijd voordat hij zijn vierde wereldtitel zou binnenhalen. De ijzersterke Nederlander zal daarom ook in 2025 gewoon weer favoriet zijn om dan zijn vijfde titel te pakken. “Sommigen zeggen dat Red Bull volgend jaar niet zo sterk zal zijn, dat rivalen hem zullen bespringen. Misschien is dat zo. Maar Max is tegen de verwachtingen in de snelste, meest complete, best voorbereide en best gepantserde coureur. Hij zal nog steeds de logische favoriet voor de titel zijn. Of hij zal degenen die hem willen onttronen in ieder geval laten lijden.”

‘Overwinning Russell terecht overschaduwd’

Ook in Groot-Brittanië, het thuisland van concurrent Lando Norris en Las Vegas-winnaar George Russell, zagen ze hoe Verstappen er met de ‘jackpot’ vandoor ging. Volgens de journalist van dienst bij The Guardian werd George Russells overwinning ‘terecht’ overschaduwd. “(Verstappen, red.) speelde precies de hand die hij moest uitspelen, terwijl titelrivaal Norris slechts zesde kon worden.”

“Het was weer een schoolvoorbeeld van Verstappen die het beste uit de situatie haalde, zoals hij dit seizoen al vaker heeft gedaan”, vervolgt het Britse medium. “Een overwinning zat er niet echt in, gezien het feit dat de Red Bull het hier moeilijk heeft en de snelheid van zowel Ferrari als Mercedes. Dus deed hij genoeg om de titel te pakken.” De Britse krant prijst daarnaast ook de volwassenheid van Verstappen. “Terwijl de wervelwind om Red Bull heen raasde en hun auto vastliep door ontwikkelingen die het team van tempo beroofden in plaats van verbeteringen aan te brengen, dook Verstappen herhaaldelijk op en reed hij harder dan de machines eigenlijk toelieten.”

‘Verstappen heeft zijn beste jaren nog voor zich’

Het Franse L’Équipe prijst de tweede editie van de Grand Prix van Las Vegas “als een echte gebeurtenis, die een einde maakte aan de maandenlange spanning. Net als vorig seizoen werd de wereldtitel voor coureurs uitgereikt op een zaterdag.” De Franse krant ziet echter ook een heel belangrijk verschil met de 2023-wereldtitel van de Nederlandse coureur. “Dit keer was het in een heel andere, veel uitbundigere setting dat de Nederlandse coureur de gelijke werd van Alain Prost en Sebastian Vettel, op slechts 27-jarige leeftijd en met zijn beste jaren waarschijnlijk nog voor zich.”

‘Koning van de autosport’

Bij de zuiderburen zijn ze natuurlijk ook meer dan trots op Verstappen. “Max Verstappen blijft de koning van de autosport”, schrijft het Belgische HLN zelfs. “De Red Bull-rijder moest in de Verenigde Staten voor Lando Norris blijven en dat lukte makkelijk. Na drie keer in Azië werd Verstappen voor de eerste keer wereldkampioen op Amerikaanse bodem. (Norris kon zijn, red.) concurrent op geen enkel moment bedreigen.”

“Hij blijft de koning van de autosport”, zeggen onze zuiderburen zelfs over kersverse wereldkampioen Max Verstappen (Red Bull Content Pool).

