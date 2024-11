Ook George Russell, Lewis Hamilton en Carlos Sainz feliciteren Max Verstappen met zijn vierde wereldtitel. Hoewel de coureurs onder de indruk zijn van hoe de Nederlander voor de vierde keer op rij het coureurskampioenschap heeft gewonnen, denken ze wel dat ze het tegen de Nederlander in gelijkwaardig materiaal kunnen opnemen. “Niemand is onverslaanbaar”, aldus Russell.

Ondanks dat Max Verstappen als vijfde over de finishlijn reed in Las Vegas, pakte de Nederlander zijn vierde wereldtitel op het stratencircuit in de gokstad. Omdat de Red Bull-coureur niet bij de top drie eindigde, was hij ook niet aanwezig bij de FIA-persconferentie voor de beste drie coureurs van de race. Toch was ook daar de wereldtitel van de Nederlander hét onderwerp van gesprek.

George Russell, Lewis Hamilton en Carlos Sainz feliciteerden de Red Bull-coureur met zijn winst van het wereldkampioenschap. Het is de vierde wereldtitel op rij voor Verstappen, maar toch zien de drie coureurs hem niet als onverslaanbaar. “Niemand is onverslaanbaar”, opent Russell het bal.

De Mercedes-coureur heeft wel ervaring met het opnemen tegen een wereldkampioen, teamgenoot Lewis Hamilton, en zal daarom ook niet een gevecht met Verstappen uit de weg gaan. “Lewis is de beste aller tijden. En Max is net zo goed als Lewis. Dus ja, ik geloof absoluut in mezelf en dat we het tegen hem kunnen opnemen in gelijkwaardig materiaal.”

‘Kunnen allemaal tegen elkaar opnemen’

Volgens Carlos Sainz konden de coureurs Verstappen tijdens de tweede helft van het huidige seizoen al verslaan. Dit kwam doordat Red Bull niet langer domineerde, en alle teams dichter op elkaar zaten. “(Verstappen, red.) was extreem goed in het niet maken van fouten in de tweede helft van het seizoen. En dat heeft hem, voor mij, coureur van het jaar en het kampioenschap opgeleverd. Maar de tweede helft van het seizoen laat gewoon zien dat als we allemaal in gelijke, meer gelijke machines rijden, we het allemaal tegen elkaar kunnen opnemen en elkaar het leven zuur kunnen maken.”

