Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff feliciteert Max Verstappen met zijn vierde wereldtitel. De Oostenrijker staat versteld van de dominantie waarmee de Nederlander voor de vierde keer wereldkampioen werd, vooral toen in de tweede helft van het seizoen de RB20 niet meer de sterkste auto op de grid was. De Mercedes-teambaas staat natuurlijk ook even stil bij de geweldige prestaties van zijn eigen coureurs, George Russell en Lewis Hamilton, in Las Vegas.

Voor zowel Mercedes als Red Bull is het in Las Vegas feest. Terwijl de Duitse renstal hun eerste 1-2-tje sinds de Grand Prix van São Paulo in 2022 vieren, wordt bij Red Bull geproost op de vierde wereldtitel van Max Verstappen. Ook Mercedes-teambaas Wolff feliciteert Verstappen.

“Hij domineerde in de eerste helft van het jaar, (en dat was zowel) de dominantie van de coureur en de dominantie van de auto”, vertelt Wolff over de kersverse viervoudige wereldkampioen tegen de aanwezige media. “En toen in de tweede helft (was het, red.) de dominantie van de coureur.” De Oostenrijker hoopt om volgend jaar weer “het gevecht met (Verstappen, red.) aan te kunnen gaan.” Mercedes moet de strijd dan wel zonder Lewis Hamilton aanbinden, want de Brit vertrekt naar Ferrari.

Complimenten aan Mercedes-coureurs

Het is de vijfenvijftigste keer dat Mercedes, sinds de start van het hybride tijdperk in 2014, de eerste twee plaatsen op het podium bezet houdt. De renstal moest er dit keer wel twee jaar op wachten. “Het is al een tijd geleden sinds we een 1-2-tje hebben gepakt, dus dit is een geweldig resultaat voor het team”, beaamt ook Wolff, tegenover Sky Sports. “De koudere omstandigheden op een baan met weinig grip zoals deze (Las Vegas Street Circuit, red.) paste duidelijk goed bij ons. Desalniettemin leverde iedereen geweldig werk dit weekend.”

Vooral voor George Russell was er een glansrol tijdens de stratenrace weggelegd, en de Brit wist “helemaal in controle van de Grand Prix” naar de overwinning te rijden. “Lewis heeft ook fantastisch gereden door zo van P10 naar P2 te gaan”, zet Wolff ook zijn andere coureur nog even in het zonnetje. “Hij liet zien hoe snel hij was en pakte een geweldig resultaat voor het team.”

