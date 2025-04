Lewis Hamilton beleeft vooralsnog geen daverend seizoen bij het team van Ferrari. De oud-kampioen werd dit jaar met veel bombarie naar Maranello gehaald, maar na vijf ronden in het huidige kampioenschap bezet hij een matige zevende plaats. Na de kwalificatie in Jeddah verklaarde Hamilton bovendien dat hij een ‘hersentransplantatie’ nodig heeft om zijn auto te begrijpen. Ralf Schumacher waarschuwt dat Hamilton, als het zo doorgaat, mogelijk vervroegd met pensioen gaat.

Gaat de glansrijke carrière van Lewis Hamilton straks als een nachtkaars uit? Slechts een paar jaar geleden bepaalde hij nog de maatstaf in de Formule 1 en reeg hij de kampioenschappen aaneen. Sinds de nieuwe reglementen van 2022 worstelt de 40-jarige Brit echter met balansproblemen en een gebrek aan snelheid ten opzichte van zijn concurrenten. Zijn historische overstap naar Ferrari gaf zijn fans een sprankje hoop; met een nieuw team en frisse motivatie zou hij eindelijk weer een poging kunnen doen om het kampioenschap naar zijn hand te zetten.

De resultaten bleven echter uit. Hamilton kon zich tot nu toe maar zelden meten met de voorhoede, een enkele sprintzege in Shanghai daargelaten. Na afloop van de GP van Saoedi-Arabië, waarin hij als zevende over de streep kwam, maakte hij opnieuw een verslagen indruk. Ralf Schumacher ziet met lede ogen aan hoe Hamilton het plezier in het racen verliest. De Duitser sluit niet uit dat de gevierde Brit, als dit zo doorgaat, kiest voor een vervroegd pensioen.

‘Hij is veertig jaar en rijk genoeg’

“Lewis Hamilton kan de Ferrari gewoon niet managen”, aldus Ralf Schumacher in een podcast van Sky Sports. “We praten veel over Lando Norris, maar bij hem is het bijna nog erger. Je ziet het, het gaat echt achteruit. Als je op een gegeven moment niet de middelen hebt en je wordt steeds trager, dan verlies je alles.” De voormalig Formule 1-coureur legde uit welke psychologische tol zulke worstelingen kunnen eisen van een ervaren rijder.

“Als het zo doorgaat, vraag ik me af hoe lang Hamilton het nog leuk vindt”, vervolgde Schumacher. “Op een gegeven moment word je wakker en denk je: waarom doe ik mezelf dit aan? Ik heb er geen plezier meer in, ik kan het niet meer opbrengen. Ik zit het team alleen maar in de weg.” Volgens hem bestaat de kans dat Hamilton uiteindelijk zegt: “Ik wil dit allemaal niet meer, ik wil gewoon mijn leven leiden.” Hij is tenslotte veertig jaar oud en rijk genoeg om nooit meer in een Formule 1-wagen te hoeven stappen.

Toch is er hoop voor de Hamilton-fans, benadrukte Schumacher. “In China heeft hij laten zien dat hij, mits het circuit en de auto hem liggen, nog steeds het beste van zichzelf kan geven”, besloot de Duitser. “Er valt nog steeds wat te winnen.”

