Waar Lewis Hamilton al geen daverende seizoensstart kende bij het team van Ferrari – een enkele sprintzege in Shanghai daargelaten – heeft hij ook buiten de Formule 1 weinig geluk. Dinsdag werd bekend dat het veganistische Neat Burger de deuren sluit in het Verenigd Koninkrijk. Hamilton was samen met Hollywood-acteur Leonardo DiCaprio een van de eerste investeerders in deze plantaardige burgerketen.

Alle vestigingen van Neat Burger in het Verenigd Koninkrijk worden permanent gesloten, zo meldde de Britse krant The Sun dinsdag. De veganistische burgerketen werd zes jaar geleden gelanceerd met behulp van Lewis Hamilton. Het eerste filiaal opende in 2019 in het centrum van Londen. Neat Burger claimde destijds de eerste internationale plantaardige fastfoodketen te zijn. Na aanzienlijke verliezen in 2023 worden de Britse vestigingen nu definitief gesloten. Andere filialen in Milaan en New York gingen vorig jaar al dicht.

Pech op en naast de baan

Naar verluidt gaan er met het faillissement zo’n honderdvijftig banen verloren. “We hebben op dit moment geen verder commentaar”, liet een woordvoerder weten. “We kunnen wel bevestigen dat het bedrijf de moeilijke beslissing heeft genomen om zijn Britse restaurants te sluiten.” Naast Lewis Hamilton waren ook acteur Leonardo DiCaprio en voetballer Thibaut Courtois bij de burgerketen betrokken. De bedoelingen van de meervoudig Formule 1-kampioen waren goed: “Ik geloof dat we een gezonder alternatief nodig hebben dat niet alleen heerlijk smaakt, maar ook iets interessants biedt aan degenen die af en toe geen vlees willen eten,” reageerde Hamilton bij de lancering van Neat Burger.

LEES OOK: Vasseur verdedigt Hamilton in felle scheldpartij: ‘Sta altijd achter hem’

Terwijl zijn restaurants de deuren sluiten, heeft Lewis Hamilton zijn handen vol aan de Ferrari SF-25. De 40-jarige Brit had tijdens het afgelopen raceweekend in Saoedi-Arabië opnieuw moeite met zijn bolide. Uiteindelijk kwam hij als zevende over de streep en moest hij ruim dertig seconden toegeven op teamgenoot Charles Leclerc. Tot nu toe finishte hij nog niet hoger dan de vijfde plaats, afgezien van de sprintzege in China.

Lees hier alles over de GP van Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.