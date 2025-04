Ferrari-teambaas Fred Vasseur houdt vol dat hij Lewis Hamilton altijd zal blijven steunen, ondanks de moeizame seizoensstart van de zevenvoudig wereldkampioen. In zijn eerste vijf Grands Prix met Ferrari moest Hamilton het eigenlijk altijd afleggen tegen teamgenoot Charles Leclerc – een enkele sprintzege in Shanghai daargelaten. Vasseur wil alle critici die beweren dat Hamilton uit vorm is geraakt, de mond snoeren.

In de reguliere Grands Prix is Lewis Hamilton er nog niet in geslaagd om namens Ferrari hoger dan de vijfde plaats te eindigen. Tijdens de afgelopen GP van Saoedi-Arabië kwam de 40-jarige Brit als zevende over de streep en moest hij ruim dertig seconden toegeven op Leclerc, die met zijn derde plaats Ferrari’s eerste podium van 2025 veroverde. Na afloop van het raceweekend maakte Hamilton een verslagen indruk, terwijl hij na de kwalificatie al grapte dat hij een ‘hersentransplantatie’ nodig had om de SF-25 te kunnen temmen.

Vasseur is er echter van overtuigd dat Hamilton vroeg of laat zijn draai zal vinden. De Fransman heeft een goede relatie met de zevenvoudig wereldkampioen en speelde een sleutelrol bij diens transfer naar de Scuderia. “Ik zal Hamilton voor tweeduizend procent blijven steunen”, aldus Vasseur tegenover de media in Jeddah. “Ik sta altijd achter hem, en morgen gaan we direct op zoek naar oplossingen. Eerlijk gezegd maak ik me niet al te veel zorgen. Het potentieel is er zeker – kijk maar naar wat hij in China heeft gedaan. We moeten gewoon de balans aanpassen, want zowel Lewis als het team worstelt. Natuurlijk is het een negatieve situatie, maar de auto heeft zeker potentie, en die moeten we zien te benutten.”

‘Dit is fucking onzin’

Een aanwezige verslaggever suggereerde dat de vorm van Hamilton dramatisch is afgenomen, maar daar wilde Vasseur niets van weten. “Het is niet dramatisch,” snauwde hij. “We hebben tot nu toe vijf races gereden. Ik weet dat jullie op zoek zijn naar krantenkoppen: ‘Fred heeft dit gezegd’. Maar dit is fucking onzin – natuurlijk zijn we gewoon competitief. Iedereen heeft ups en downs. Dat hoort bij een competitie.”

“Het is niet alsof jullie dezelfde conclusies trokken toen Max (Verstappen, red.) vorige week zesde werd in Bahrein,” vervolgde Vasseur. “Het is zoals het is – de concurrentie is nu eenmaal hevig. Tien auto’s rijden allemaal binnen een paar tienden van elkaar. Verstappen kon winnen in Japan, maar finishte dertig seconden achter Piastri in Bahrein,” haalde hij nog eens aan. “We moeten gewoon kalm blijven en stap voor stap te werk gaan. Ik maak me in ieder geval geen zorgen. Daarbij ga ik nooit roepen dat we al wereldkampioen zijn, of dat we helemaal niet meedoen. Als team hebben we een moeilijk weekend achter de rug, maar er is ook genoeg om positief over te zijn.”

