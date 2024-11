Terwijl Max Verstappen zijn vierde wereldtitel op rij mocht vieren, boekte Mercedes een één-tweetje in Las Vegas. George Russell verzekerde zichzelf van de overwinning in de gokstad, gevolgd door teamgenoot Lewis Hamilton. De Silver Arrows hebben geen idee waar deze snelheid vandaan kwam, maar zijn blij dat ze in Las Vegas een uitgebreid feestje mogen vieren.

“Het was een droomweekend”, reageerde George Russell na de race. De Brit klokte in de kwalificatie al de snelste tijd en werd tijdens de race niet meer uitgedaagd voor de winst. “Eigenlijk moet ik vanavond al naar huis vliegen, maar ik ga mijn vlucht zeker verplaatsen”, grapte hij. De hele Mercedes-garage hoopt in Las Vegas een feestje mee te kunnen pakken. Na een wisselvallig seizoen heeft het team eindelijk weer iets te vieren.

Geen chaos deze keer

“Elke keer dat ik op pole sta, breekt er chaos uit tijdens de race”, vervolgde Russell. “Eigenlijk zat ik dus te wachten tot het mis zou gaan. Gelukkig verliep alles vandaag op rolletjes. Ik ben zo ontzettend blij.” Het is de tweede keer dat de Britse coureur een race wint in 2024. Eerder won hij al de GP van Oostenrijk. Ook tijdens de GP van België kwam hij als eerste over de streep, maar toen werd hij achteraf gediskwalificeerd.

Lewis Hamilton volgde het voorbeeld van zijn teamgenoot en kwam als tweede over de finish. Hij revancheerde zich voor een mislukte kwalificatie en reed vanaf de tiende startplek door naar het podium. De zevenvoudig wereldkampioen heeft geen verklaring voor de plotselinge snelheid van Mercedes. “Ik wil ten eerste Max (Verstappen, red.) even feliciteren”, reageerde hij. “Het was leuk dat ik vandaag ook wat auto’s in kon halen, wat dat betreft heeft het team fantastisch werk geleverd. Misschien zijn we gewoon heel erg goed onder koude omstandigheden, maar om eerlijk te zijn heb ik geen idee hoe we zo goed waren vandaag.”

