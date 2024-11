McLaren-teambaas Andrea Stella is de laatste in het lange rijtje die Max Verstappen feliciteert met zijn vierde wereldtitel. Volgens de Italiaan zit de Formule 1 “in het tijdperk van Max Verstappen”, en bewijst de Nederlander zijn grootsheid met zijn winst van het wereldkampioenschap dit jaar. Stella is daarnaast ook trots op hoe zijn eigen coureur Lando Norris het tegen de Red Bull-coureur kon opnemen.

Lando Norris heeft in 2024 voor de eerste keer in zijn Formule 1-carrrière echt voor de titel gevochten. De strijd kwam in Las Vegas officieel tot een einde, toen Max Verstappen voor de vierde keer werd gekroond tot wereldkampioen. Voor McLaren-teambaas Andrea Stella bevestigt Verstappens hard bevochten wereldtitel dit seizoen “dat we in het tijdperk van Max Verstappen zitten”.

De Italiaan feliciteert zijn concurrent dan ook van harte. “Max is een van de beste coureurs in de geschiedenis van de Formule 1,” aldus Stella, tegenover de media in Las Vegas. “(De vierde wereldtitel, red.) is bijna een belangrijke voor hem, want in het verleden, zoals vorig jaar, dachten mensen misschien dat het makkelijk is om races te winnen als je de beste auto hebt. Maar het is nooit makkelijk om zo constant te winnen. Er zijn altijd zoveel redenen waarom het mis kan gaan.”

Trots op Norris

Zelf weet Stella dat na een jaar waarin McLaren voor het eerst in lange tijd weer kon meevechten om beide wereldtitels ook goed. Lando Norris legde tijdens het gehele 2024-seizoen meermaals het vuur aan de schenen van Verstappen, maar het ging soms ook mis voor de Britse coureur. Zo verpestte Norris zijn polepositie tijdens de Grand Prix van Spanje, en haalde hij Verstappen buiten de baan om in tijdens de race in Austin. Toch is Stella trots op hoe de jonge coureur met de Nederlander kon concurreren. “Achttien maanden geleden was dit nog een ondenkbare prestatie.”

“Als we kijken naar Lando’s aanpassingen om zelfs wiel-aan-wiel te kunnen vechten met Max, dan denk ik van waar hij was in Oostenrijk tot aan waar hij was in Austin (er een duidelijk stijgende lijn was, red.)”, vervolgt de teambaas. “De week erna in Mexico leerde hij zo snel. Ik ben erg trots op hoe snel Lando de draad weer oppikt, en een steeds betere coureur wordt.”

