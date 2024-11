McLaren-CEO Zak Brown kon niet anders dan Max Verstappen feliciteren. De Nederlander sleepte in Las Vegas de vierde titel van zijn carrière in de wacht, ten koste van rivaal Lando Norris. Ondanks eerdere kritiek aan het adres van Verstappen was Brown sportief genoeg om hem de hand te schudden. Verstappen maakte van de gelegenheid gebruik om nog een plaagstootje uit te delen.

Max Verstappen kreeg het dit jaar aan de stok met Lando Norris. Waar de Red Bull-coureur in de openingsraces van het seizoen over de beste auto beschikte, sloeg McLaren tijdens de GP van Miami keihard terug. De MCL38 bleek een geduchte bolide – experts hebben het oranje racemonster meermaals uitgeroepen tot de beste auto op de grid. Derhalve leiden de papaja’s het constructeurskampioenschap, al werd de titel bij de coureurs zaterdagavond al beslist in het voordeel van Verstappen.

Felicitaties van Zak Brown

De afgelopen titelstrijd tussen Verstappen en Norris werd uiteraard ook buiten de baan uitgevochten. Zo was McLaren-CEO Zak Brown erg vocaal over de prestaties van Red Bull en Max Verstappen in het bijzonder. De Amerikaan beweerde onder andere dat de Nederlander alleen kon winnen als hij over de snelste auto beschikte. Nu Verstappen zijn vierde titel heeft opgeëist in de RB20, moet Brown zijn woorden inslikken.

In gesprek met Sky Sports blikte Verstappen terug op de GP van Las Vegas, totdat Zak Brown plotseling aansloot bij het interview. “Jullie hebben ons het hele jaar gepusht,” grijnsde de Nederlander. “Dat klopt, maar je hebt de titel echt verdiend,” gaf Brown toe. Verstappen moest lachen. “En ik kon alleen in de snelste auto winnen, toch? Dat was dit jaar wel anders!” besloot hij. Brown lachte mee – als een boer met kiespijn.

