Het is feest in de garage van Red Bull! Max Verstappen mag zichzelf na de GP van Las Vegas een viervoudig wereldkampioen noemen. Teambaas Christian Horner steekt uiteraard de loftrompet over Verstappen, die zich nu mag vergelijken met oudgedienden Alain Prost en Sebastian Vettel. Horner kijkt terug op een van de meest zwaarbevochten kampioenschappen die hij ooit heeft meegemaakt.

“Het was een achtbaan van een jaar, en Max (Verstappen, red.) is werkelijk uitzonderlijk geweest,” reageerde Christian Horner tegenover Sky Sports. “We begonnen met een vliegende start, hadden een moeilijke zomer, maar hij bleef presteren.” Verstappen verzekerde zich dankzij een fenomenale zege in São Paulo eigenlijk al enkele weken geleden van de titel. In Las Vegas hoefde hij alleen maar vóór Lando Norris te eindigen. Met acht overwinningen dit seizoen – meer dan het dubbele van welke andere coureur dan ook – heeft Verstappen volgens Horner opnieuw bewezen dat hij tot de absolute top behoort.

“Hij heeft dit jaar zijn beste en zwaarste kampioenschap gereden,” aldus de Brit. “Hij toonde volwassenheid en presteerde zelfs op de dagen dat de auto echt niet goed was.” Horner benadrukte dat de Nederlander het kampioenschap dubbel en dwars verdient, maar wilde ook de rest van het Red Bull-team niet onbenoemd laten. “Deze titel is zwaar bevochten, en alle eer gaat ook naar de mannen en vrouwen achter de schermen in Milton Keynes. Ze hebben eindeloze uren gemaakt, met late nachten en vroege ochtenden, om dit mogelijk te maken.”

Verstappen versus Vettel

Vergelijkingen met de hoogtijdagen van Sebastian Vettel zijn volgens Horner onvermijdelijk. De Duitser werd in 2010 de eerste Red Bull-kampioen, een kunststukje dat hij de drie daaropvolgende jaren herhaalde. Verstappen staat qua titels nu op gelijke hoogte met de voormalig Formule 1-coureur. Verder won alleen Alain Prost vier keer het kampioenschap bij de coureurs.

“Toen we dit met Seb (Vettel, red.) deden, dacht ik dat we dat nooit meer zouden herhalen,” lachte Horner. “Winnen in 2021 was bovendien al gigantisch. Maar nu staan we hier, met Verstappen die vier keer kampioen is geworden en zich heeft gevoegd bij een zeer selecte groep van elitekampioenen. Hij is simpelweg een van de grootste coureurs aller tijden. Zijn toewijding, aanpak en zelfvertrouwen maken hem echt fenomenaal.”

