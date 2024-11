Afgelopen weekend in Las Vegas kroonde Max Verstappen zich voor de vierde keer tot wereldkampioen. Met nog twee races te gaan, is hij opnieuw de onbetwiste koning van de sport. Ondanks dat de Nederlander trots is op zijn prestatie, kijkt hij met een nuchtere blik naar de toekomst en of hij in staat is om het recordaantal wereldtitels te evenaren.

LEES OOK: Prost en Vettel roemen Verstappen: ‘Hij is atypisch, zoals vele grote kampioenen’

Trots op vier titels

Op de vraag of Verstappen droomt van het evenaren of zelfs overtreffen van de zeven wereldtitels van grootheden als Lewis Hamilton en Michael Schumacher, blijft Verstappen bescheiden. “Je hebt het momentum nodig, maar ook het juiste team om dat over een langere periode te kunnen bereiken,” legde hij uit tijdens de persconferentie van de FIA. “Het is niet iets waar ik specifiek op uit ben. Natuurlijk, als het gebeurt, dan gebeurt het. Maar ik ben al heel trots op deze vier titels.”

Volgens de Nederlander zit er in de kern geen verschil tussen het winnen van één of zeven kampioenschappen. “Uiteindelijk is de prestatie op zichzelf al heel bijzonder. Maar als je het een paar keer kunt herhalen, is dat natuurlijk heel mooi.”

LEES OOK: Verstappen: ‘Zeventig procent van het seizoen hadden we niet de snelste auto’

Vertrouwen

Het succes van dit seizoen benadrukt voor Verstappen vooral zijn eigen groei als coureur. “Zelfs zonder de snelste auto hebben we het kampioenschap gewonnen. Dat geeft me vertrouwen. Wanneer ik in de auto stap, weet ik dat is alles geef wat ik in me heb.”

Vierde titel een mijlpaal

Met een focus op het hier en nu wil Verstappen vooral genieten van zijn prestaties. “Over de afgelopen jaren ben ik als coureur allrounder geworden. Dat maakt me nieuwsgierig naar wat we volgend jaar kunnen bereiken. Hoe competitief we zullen zijn, is nu nog volledig onbekend. Voor nu is het tijd om dit moment te vieren.” Zijn vierde titel is een mijlpaal, en wat er nog komt, zal hij met dezelfde passie en vastberadenheid aanpakken.

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Bestel dan NU alvast onze extra kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas. Vanaf donderdag in de winkel of op de deurmat.