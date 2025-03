Aston Martin staat op het punt om de aandelen in hun eigen Formule 1-team te verkopen. Het Engelse automerk hoopt hun minderheidsaandeel, goed voor 74 miljoen pond, te verkopen om zo de liquiditeit van het merk te verbeteren. Teameigenaar Lawrence Stroll is op hetzelfde moment juist van plan om 52,5 miljoen pond in het bedrijf te investeren.

Het team van Aston Martin zal niet meteen van naam veranderen, ook al verkoopt het automerk hun minderheidsaandeel, omdat de vorig jaar verlengde sponsordeal van kracht blijft. Mocht de investering van Stroll doorgaan, dan krijgt de Canadese zakenman ongeveer een derde van alle aandelen in handen.

Overtuiging

Stroll onderstreept in het investeringsvoorstel zijn aanhoudende inzet voor het Britse team. “Sinds 2020 hebben mijn partners en ik ongeveer zeshonderd miljoen pond in het bedrijf geïnvesteerd”, legt de zakenman uit. “De voorgestelde investering onderstreept nogmaals mijn overtuiging in het buitengewone merk en mijn inzet om ervoor te zorgen dat Aston Martin een basis heeft om waarde op de lange termijn te creëren.”

“Ik verminder de verwatering van aandelen met deze inschrijving, iets dat aandeelhouders moet geruststellen. Ik vergroot immers opnieuw mijn langetermijnbelang in het bedrijf”, vervolgt de Canadees. Stroll bevestigt vervolgens dat de merknaam Aston Martin middels de sponsordeal voorlopig in de Formule 1 zal blijven.

