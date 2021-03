VT2: Verstappen zet de toon in Bahrein, racesimulaties beloven spannende strijd

Max Verstappen heeft na de eerste ook de tweede vrije training op het Bahrain International Circuit als snelste afgesloten. De Nederlander was sneller dan Lando Norris en Lewis Hamilton. Tijdens de racesimulaties op vrijdagavond zijn het Verstappen en Hamilton die het tempo bepalen.



Door het inkorten van de twee vrijdagtrainingen willen de teams alle tijd die ze krijgen, benutten tijdens de tweede vrije training. De tweede sessie van het weekend wordt namelijk verreden in omstandigheden die vergelijkbaar zijn met die tijdens de kwalificatie op zaterdag. Na slechts twee minuten zien we alle twintig coureurs op de baan. Kimi Räikkönen is de eerste die de aandacht opeist. De Fin verliest de controle over zijn Alfa Romeo bij het uitkomen van bocht 2 en raakt de bandenmuur. Zonder voorvleugel keert hij voorzichtig terug naar de pits.

Halverwege de sessie krijgen we de snelle rondjes te zien. Bottas en daarna Hamilton tonen zich als eerste van de topteams bovenaan de tijdstabellen, maar eerst Norris en vervolgens Verstappen verbeteren de tijd van de wereldkampioen. Carlos Sainz nestelt zich op P4 voor Bottas, alvorens de teams overschakelen op racesimulaties.

Tijdens de racesimulaties klokken Verstappen en Hamilton, de twee favorieten in aanloop naar de openingsrace, bijna identieke tijden. Het ene rondje is de Nederlander sneller, de volgende ronde is de Brit weer een tiende rapper. Ook Verstappens nieuwe teamgenoot Sergio Pérez lijkt zich meteen thuis te voelen in de RB16B en geeft amper tijd toe op de twee favorieten.

Door het inkorten van de vrije trainingen houden de teams het bij één kwalificatiesimulatie. Verstappen sluit na de eerste dus ook de tweede training in Bahrein als snelste af en zet zo de toon in de woestijn. Na een derde plaats in VT1 sluit Norris de tweede sessie van het weekend als tweede af, voor landgenoot Hamilton en Carlos Sainz in zijn Ferrari. Kijk hieronder voor de volledige uitslag van de trainingssessie.

