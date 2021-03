Honda: ‘Onze nieuwe motor is een soort mechanisch mirakel’

De keuze van Honda in oktober vorig jaar om te stoppen met de Formule 1 was niet de enige rigoreuze beslissing die maand. Yasuaki Asaki, chef van het motorontwikkelingsprogramma, besliste ook dat er een nieuwe motor moest komen voor het laatste seizoen met Red Bull en Max Verstappen.

Het Japanse merk kwam tot het besluit omdat het F1-programma niet past in de duurzaamheidsplannen van Honda. Maar dat betekende niet dat er in het laatste jaar met de pet er naar gegooid zou worden, in tegendeel. Het plan voor de nieuwe motor lag er al maar daar stond achter genoteerd dat deze voor 2022 bestemd was.

“Ik gaf zes maanden geleden de instructie aan mijn team om te beginnen met werken aan de nieuwe krachtbron”, vertelt Asaki aan Racer.com. Red Bull stond niet meteen te springen toen Asaki zijn plannen kenbaar maakte. “Hun grootste zorg was of we het wel op tijd af zouden kunnen krijgen. Maar we hebben uitgelegd dat we met de vorige krachtbron nooit van Mercedes zouden gaan winnen. De nieuwe moest er komen.” De motor is behalve krachtiger ook compacter qua omvang, en heeft daarmee een lager zwaartepunt.

Bij directe collega’s rezen er ook de nodige vragen, bekent Asaki. “Er waren ingenieurs die meteen naar me toe kwamen en zeiden dat het nooit zou lukken om alle ontwikkeling te doen in de korte tijd die we hadden. Maar toen iedereen door president Hachigo op de hoogte werd gebracht van het nieuws dat we zouden stoppen met F1, denk ik dat iedereen begreep waarom ik naar ze toe was gekomen met het verzoek om de nieuwe motor klaar te maken.”

Asaki wist zijn mensen vervolgens te motiveren: “Ik heb ze gezegd dat het prachtig zou zijn als we in ons laatste jaar kunnen laten zien waar we toe in staat zijn als Honda-ingenieurs. En de blik op hun gezichten veranderde meteen, iedereen ging aan de slag.” Het moge duidelijk zijn, Asaki is trots op wat hij met zijn team voor elkaar heeft gebokst. “We hadden zes maanden tot de test en de eerste race, om binnen die tijd de structuur van de krachtbron te veranderen is een enorme uitdaging. Dankzij hard werken is hij afgekomen, getest en zijn we klaar voor de openingsrace.”

Het is al, al dan niet terecht, één en al positivisme rondom Red Bull sinds de voorspoedige wintertest. Asaki doet graag nog een duit in het zakje: “Als alles goed gaat, zal dit echt bijdragen aan de slagkracht van Red Bull. We hebben maar één jaar te gaan dus we moeten meteen vooruitgang boeken, we moeten Mercedes verslaan. De motor is eigenlijk een soort mechanisch mirakel dat wij als Honda hebben bewerkstelligd.”

