Retro Max ’19: Feest in de Airbus 380 na vliegende start met Honda

Nog even en de Formule 1-karavaan begint aan een nieuw avontuur als aankomende zondag in Bahrein de lichten uitgaan. FORMULE 1 Magazine blikt terug op de afgelopen 6 seizoensopeners van Max Verstappen met in het vijfde deel die van 2o19. Het is het debuut van Honda als motorleverancier van Red Bull, het team dat jaarlijks tientallen miljoenen euro’s in Max Verstappen investeert. In Melbourne liet hij met zijn eerste podiumplaats van 2019 andermaal zien waarom. “Max kan met dit pakket om de wereldtitel strijden.”

Max Verstappen arriveert na een tussenstop in Tokio voor een sponsorevenement al vroeg in Australië. Om de jetlag te overwinnen, te acclimatiseren en voor een volgend filmoptreden van zijn werkgever. Samen met Pierre Gasly krijgt hij op woensdag surflessen van een Australische legende. Althans, dat is de bedoeling. Verstappen haakt in tegenstelling tot zijn Franse teamgenoot op het laatste moment af. Bang voor een shark attack, een haaienaanval, en hij schaamt zich daar allerminst voor. Het gure weer nodigt evenmin uit om op een plank in het zeewater te springen.

Zo angstig als hij ’s woensdags aan de Australische kust is, zo onvervaard baant hij zich vier dagen later in de Red Bull RB een weg naar het podium in Albert Park. De derde plaats is een geweldige meevaller na een uiterst moeizame aanloop. De voorbereiding op het openingsbal wordt vrijdagavond volledig verstoord door de vervanging van zijn chassis, noodzakelijk omdat er een scheurtje in de brandstoftank zit. Het zorgt na de derde vrije training, die een lange zoektocht is naar de juiste afstelling, voor grote vertwijfeling in de garage en bij de engineers.

“We moesten aan de slag”, vertelt Verstappen, en zoals zo vaak lukt het toch om een goede afstelling te vinden. Hij rondt het voorbereidende werk op gepaste wijze af: met een startplaats achter de Mercedessen en tussen de Ferrari’s als vierde. Naar eigen zeggen is hij er blij mee. Hoewel de kloof met poleman Lewis Hamilton een tiende groter is dan een jaar geleden, beweert Verstappen dat het gat met de concurrentie dankzij de nieuwe leverancier Honda motorisch wel verkleind is. “En wij hebben nu ook een partymode”, voegt hij er tevreden aan toe. Dat shotje extra vermogen in de kwalificatie kan nooit kwaad.

Perfecte match

Een etmaal later blijkt hoe juist de keuze van Red Bull is geweest om een verbond aan te gaan met Honda, dat in Melbourne vertegenwoordigd is door de allerhoogste baas Takahiro Hachigo en zijn entourage. “Zonder exclusieve motorleverancier word je geen wereldkampioen”, verzekert Verstappens manager Raymond Vermeulen met een bakje ijs in de hand. Na de tropenjaren met McLaren, dat Honda in 2017 na drie seizoenen met pek en veren op straat kieperde, is Red Bull met het verfijnde ontwerp van Adrian Newey vooralsnog de perfecte match. “Japanners lijken onderdanig, maar ze weten heel goed wat ze willen”, heeft Verstappen geconstateerd. Winnen zit in het DNA, net zoals bij hem.

Zijn bolide loopt zondag in de warme namiddag op Albert Park als een trein. Met de topsnelheid zit het goed, met de betrouwbaarheid ook. Verstappen wint onderweg nog een positie door een beheerste inhaalmanoeuvre op Sebastian Vettel, die met zijn banden worstelt. Hij verspilt er opvallend weinig tijd aan. Ook Hamilton komt nog in het vizier, maar een uitglijder verhindert een late verrassingsaanval. “We waren qua snelheid gelijkwaardig aan Hamilton”, concludeert Helmut Marko na afloop. De Red Bull-topman is uitermate content met de podiumplaats van zijn Nederlandse oogappel. “Max heeft het maximale eruit gehaald.”

Het is een conclusie die vader Jos Verstappen alleen maar kan bevestigen. Hij komt voor het motorhome handen tekort om alle felicitaties in ontvangst te nemen en herhaalt wat hij al zo vaak heeft gezegd. “Max weet heel goed waar hij mee bezig is, heeft dat speciale. Dat zie je ook bij de start: hij kijkt goed en blijft weg uit het gedrang. Hij weet dat het belangrijk is om punten te scoren en heeft het vandaag ontzettend goed gedaan. Natuurlijk kan het altijd beter, we zijn hier tenslotte om te winnen, maar ik denk dat dit voor Max, het team en Honda de perfecte start van het seizoen is. Hier heeft iedereen keihard voor gewerkt.”

Tot tranen geroerd

Waar het toe kan leiden? Jos Verstappen weigert voorbarige conclusies te trekken of grote dromen te dromen. Marko niet. Volgens hem beschikt Verstappen met de RB15 en Honda-motor achterin voor het eerst sinds zijn entree bij Red Bull over een kampioenswaardig pakket. “Hiermee kan hij om de wereldtitel strijden”, is Marko’s stellige overtuiging. “Steeds punten verzamelen, steeds het optimale resultaat uit een race halen: zo word je wereldkampioen.”

Verstappen denkt nog niet aan die bestemming, Honda evenmin. Maar de Japanners zijn in de garage wel tot tranen geroerd wanneer hij als derde wordt afgevlagd. “Ze stonden te huilen, zo trots en blij zijn ze”, vertelt Jos Verstappen. Voor Honda is het de eerste podiumplaats sinds het in 2015 als motorfabrikant in het hybridetijdperk van de Formule 1 terugkeerde bij McLaren. Topman Hachigo komt Marko en teambaas Christian Horner in het motorhome hoogstpersoonlijk bedanken voor die prestatie.

“Dit is gewoon heel goed voor alle partijen”, beseft Jos Verstappen. “Iedereen is blij met Max: Red Bull, Helmut helemaal en Honda ook. Zeker als je bedenkt waar ze de afgelopen jaren doorheen zijn gegaan. In de eerste race met Red Bull staan ze gelijk op het podium: een fantastisch begin. En dat terwijl het weekeinde niet gemakkelijk was. Bij zo’n eerste race weet je ook eigenlijk niet waar je staat.”

In Bahrein, de volgende stop van Formule 1’s wereldtournee, zal meer duidelijkheid komen over de werkelijke krachtsverhoudingen. Maar daar denkt Jos Verstappen op zondagavond in Melbourne nog even niet aan. Hij vertrekt samen met zijn zoon, Vermeulen en het hoogste management van Red Bull Racing op tijd naar de luchthaven. Snel naar huis, in een Airbus A380 van Emirates. “We gaan boven in de bar een feestje bouwen”, zegt hij. Om er met een grote grijns aan toe te voegen: “Het zal net als vorig jaar, toen we met het personeel van Ferrari waren, wel vol zitten. Misschien komt Max ook nog wel even langs…”