Retro Max ’17: Nederlandse kampioensdromen spatten uiteen na koude douche in Melbourne

Nog even en de Formule 1-karavaan begint aan een nieuw avontuur als aankomende zondag in Bahrein de lichten uitgaan. FORMULE 1 Magazine blikt terug op de afgelopen 6 seizoensopeners van Max Verstappen met in het derde deel de eerste Grand Prix van Verstappens eerste volledige seizoen als Red Bull-coureur. Het is er eentje van hoge verwachtingen bij de fans met een koude douche als besluit. “Ik kan ook niet toveren.”

Voor alle optimisten en overenthousiaste fans heeft Max Verstappen in Melbourne een belangrijke boodschap: hij kan niet toveren, hoe graag hij ook wil. Zijn auto, de Red Bull RB13, is voorlopig niet sterk genoeg. In de jacht op de titel lijkt nu al een jaartje geduld vereist. Met een hippe, blauwe zonnebril op het hoofd en dito Puma-sneakers aan de voeten arriveert Max Verstappen donderdag voor het eerst op het circuit van Albert Park. Goedlachs, zoals bijna altijd. Hij bedient kalm de horde fans die tegenover de ingang van het rennerskwartier smachten naar een handtekening of selfie met hem.

Lees ook: Retro Max ’16: Verstappen bijt in Melbourne van zich af na clash met Carlos Sainz

Verstappen is licht opgewonden dat de première van zijn derde jaar in de Formule 1 nabij is. Alle teams zullen na twee Spaanse testweken hun kaarten nu echt op tafel gooien en hij is daar vanzelfsprekend erg benieuwd naar. Zelf weet hij dan al dat de hooggespannen verwachtingen rond zijn persoon niet realistisch zijn. De knappe eindsprint die Red Bull vorig seizoen in het spoor van het dominante Mercedes maakte, heeft ondanks de reglementswijzigingen en het briljante brein van topontwerper Adrian Newey geen passend vervolg gekregen. Hoewel de Formule 1-gemeenschap, met Lewis Hamilton voorop, vermoedt dat Red Bull de concurrentie bij de testdagen zand in de ogen heeft gestrooid, weet Verstappen na de slotdag in Barcelona wel beter.

“Ik zag dit na de wintertest een beetje aankomen”, vertelt hij. “Toen ik daar uitstapte, merkte ik al dat het niet helemaal goed ging. Iedereen in Nederland sprak erover dat ik dit jaar wel wereldkampioen zou worden. Ik dacht zelf: nou, eerst maar eens zien hoe de auto is.” Alle juichverhalen vooraf vond hij nogal voorbarig en ietwat misplaatst.

Jos voortijdig vertrokken

Een paar weken later, aan de andere kant van de wereld, krijgt hij de bevestiging van zijn bange vermoeden. Bij de eerste vrije trainingen, waarin Verstappen door allerlei problemen weinig kilometers maakt, kan Red Bull het tempo van Ferrari en Mercedes bij lange na niet bijhouden. Natuurlijk, die vrijdagse sessies zeggen vrij weinig, maar een coureur ziet, ruikt en voelt of zijn auto snel genoeg is.

Lees ook: Pérez (nog) niet verrast door Verstappen: ‘Wist namelijk al dat hij heel goed en compleet is’

Bij de laatste vrije training, een dag later, verlaat vader Jos ruim voor het einde de garage. Ook hij heeft zijn conclusies getrokken. Dit kan wel eens een moeizaam seizoen worden, zie je hem denken. Hij is teleurgesteld, had net als Max op meer gehoopt. Red Bull is opnieuw veroordeeld tot een inhaalrace. Het komt een kleine seconde – een eeuwigheid in de Formule 1 – tekort op de twee voornaamste concurrenten uit Italië en Duitsland. En hoewel 2017 één lange technische wedloop zal worden om de nieuwe auto’s verder te ontwikkelen en te perfectioneren, is zo’n achterstand schier onoverbrugbaar. Want Ferrari en Mercedes zitten ook niet stil.

Jos geeft Max zaterdag in de namiddag het simpele advies ‘denk na’ mee. Het leidt tot de zijn vijfde plaats in de kwalificatie, op gepaste afstand van de Ferrari’s en Mercedessen. Het valt niet tegen. “De motor heeft nog steeds niet genoeg vermogen. Op dat gebied en met het chassis valt er nog veel te verbeteren”, analyseert Verstappen. “De vijfde plaats is het beste wat we op dit moment kunnen bereiken. Daar kan ik me wel zorgen over gaan maken, maar dat helpt weinig. Ik kan ook niet toveren. We moeten als team hard werken om beter te worden.”

Teamgenoot Daniel Ricciardo heeft nog meer zorgen. De Australiër rijdt zijn auto in de derde kwalificatieronde in de prak, tot groot verdriet van zijn landgenoten. Het slippertje luidt voor hem de start van een inktzwart weekeinde in. Bij Red Bull staan de gezichten ondanks het fabelachtige weer allerminst in de zonnigste stand en ook Verstappen sombert: “Het zou wel eens een eenzame race kunnen worden.” De coureurs voor hem zijn te snel, achter hem heeft hij weinig te vrezen. Hij krijgt een etmaal later gelijk.

Lees ook: Retro Max ’15: Toen Hamilton, Vettel en Ricciardo kennismaakten met ‘hun kleine broertje’

Ook de wedkantoren hebben weinig fiducie in de Red Bulls. De noteringen voor Verstappen als Ricciardo zijn gedaald. Een overwinning van Hamilton levert de minste winst op, elke dollar op Verstappen brengt zeven keer de inzet op. Wel opmerkelijk: de bookmakers verwachten dat Verstappen dit jaar de bovenliggende partij zal zijn in het duel met collega Ricciardo. Bij het openingsfeest in Melbourne krijgen ze in ieder geval gelijk: Verstappen is zowel in de kwalificatie als race beter.

Hij eindigt in de zondagse slotact op de plek waarvan hij is vertrokken. Een geplande aanval op nummer vier Kimi Räikkönen wordt in de slotfase volgens Helmut Marko uit voorzorg afgebroken: een remprobleem. “Het is allemaal nog niet optimaal”, bekent de Red Bull-adviseur. “Met de racesnelheid van de auto ben ik tevreden, niet met die in de kwalificatie. Wij hebben geen knopje waarmee we even een halve seconde tijdwinst kunnen activeren.”

Of dat knopje snel gevonden wordt is de vraag. Op de fabriek in Milton Keynes worden in de simulator overuren gedraaid om nieuwe onderdelen te testen en zo te proberen de achterstand op Ferrari en Mercedes te verkleinen. Haast is geboden. “Ik verwacht dat we drie races nodig hebben om de achterstand met het chassis weg te werken”, zegt Marko zondagmiddag achter de Red Bull-garage. En met de motor? “Dat weet ik niet, dat hebben we zelf niet in de hand.”

Lees ook: Verstappen verlaat Bahrein zonder grote vraagtekens: ‘Tot nu toe is alles positief’

De afhankelijkheid van een externe motorleverancier, in Red Bulls geval Renault, blijft het team parten spelen. Hoewel de fabrikant vooruitgang heeft geboekt, mist de krachtbron volgens Verstappen nog steeds vermogen ten opzichte van de rivalen. Daarom is hij na de race content met zijn optreden. “Ik had niet verwacht er zo dicht bij te zitten, ben blij dat ik enigszins in de buurt kon blijven. We mogen redelijk tevreden zijn met de auto, maar we zijn op dit moment achter Ferrari en Mercedes het derde team.”

Zorgelijk? Natuurlijk, maar van paniek laat teambaas Christian Horner niets merken. Althans, niet in het openbaar. “We liggen niet zover achter op Mercedes”, vindt hij. “We zullen ergens een halve seconde moeten vinden. Ferrari heeft in de winter geweldige progressie geboekt, heel knap. Maar het is nog vroeg in het seizoen, er zijn nog negentien races te gaan. Wij hebben bewust voor een ander concept gekozen, met veel ruimte voor verbetering. Ik denk dat de basis goed is, de richting waarin we werken ook. Ik ben ervan overtuigd dat we dit seizoen competitief zullen zijn. Wij willen meedoen op het feestje.”