Pérez (nog) niet verrast door Verstappen: ‘Wist namelijk al dat hij heel goed en compleet is’

Sergio Pérez is (nog?) niet verrast door Max Verstappen, in de zin dat de Mexicaan al wist dat de Nederlander ‘gewoon op elk vlak een hele sterke coureur is’. “Ik weet dat me een zware uitdaging wacht”, zegt de Red Bull-nieuwkomer over de teamstrijd met Verstappen.

In de nieuwste aflevering van de Formule 1-podcast Beyond the Grid zit Pérez wederom op de praatstoel tegenover interviewer Tom Clarkson. Eén van de onderwerpen die uiteraard ter sprake komt, is hoe het nou is om als nieuwkomer bij Red Bull het zitje naast Verstappen te hebben. Dat bracht voorgangers Pierre Gasly en Alexander Albon immers maar weinig plezier en geluk…

“Toen ik wist dat ik naar Red Bull zou gaan, wist ik ook dat me een enorme uitdaging zou wachten in de persoon van Max. Hij is zeer compleet als coureur”, vertelt Pérez. Inmiddels heeft hij tijdens de wintertest een voorproefje gehad van hoe het is naast Verstappen. “Ik heb om eerlijk te zijn geen verrassingen gezien”, lacht Pérez ietwat. “Ik heb alleen gezien dat hij gewoon op elk vlak zeer sterk is.”

Pérez had dat dus al verwacht, en herhaalt dat hij weet dat hem ‘een grote opgave’ wacht. “Maar dat is ook wat ik wilde. Ik wil me meten met de beste coureurs in de sport. Dit is een geweldige uitdaging én een geweldige kans voor me – en ik verheug me daar ook op”, verklaart de enkelvoudig Grand Prix-winnaar.

“Hoe ik het verder ook zie”, filosofeert hij hardop, “is dat ik absoluut niks te verliezen heb. Ik heb het geluk dat ik al een fantastische carrière heb, dus wat er nu nog volgt, is vooral mooi.” Zich zorgen maken om de vergelijking met Verstappen, doet hij dan ook niet. Van vergelijken was tijdens de wintertest verder niet echt sprake, zegt hij: “De baanomstandigheden waren voor ons allebei erg verschillend.”

Pérez heeft dus ook nog niet in de data kunnen zien waar Verstappens sterkste punten liggen. “Na de eerste drie, vier races weet ik meer”, verwacht hij. Wat hij al wel heeft gemerkt, behalve dat Verstappen in het algemeen dus snel en sterk is, is dat hij ‘ook gewoon een chille gast is’. “Hij doet niet aan politiek en geniet van het racen, terwijl we al veel lol hebben gehad tijdens de vele media-activiteiten.”

