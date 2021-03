Retro Max ’15: Toen Hamilton, Vettel en Ricciardo kennismaakten met ‘hun kleine broertje’

Nog even en de Formule 1-karavaan begint aan een nieuw avontuur als in Bahrein de lichten uitgaan. FORMULE 1 Magazine blikt terug op de afgelopen 6 seizoensopeners van Max Verstappen en uiteraard begint de serie met het debuut van de Nederlander. In 2015 in Melbourne maakt de wereld kennis met de dan nog 17-jarige Verstappen, hij laat met zijn debuutrace zien dat leeftijd geen belemmering is voor een solide optreden in de Formule 1. Hij reed foutloos en constant, tot een kapotte bougie roet in het eten gooide. Het kostte hem een plek in het illustere rijtje van debutanten die punten scoren. “Ik baal ontzettend.”

“There is smoke in my car!” Max Verstappen heeft net zijn eerste pitstop gemaakt en is op de zachte banden klaar voor de aanval als hij rook ziet in de cockpit. Het besef is er gelijk: de Renault-motor is stuk. Die kreeg vorig jaar al veel kritiek, met name van Red Bull, en is nog steeds geen schim van de machtige Mercedes. Was Max eerder terughoudend over de motor, nu zijn eerste race om zeep is geholpen door het falen van de Renault kan hij zijn frustraties nauwelijks verbijten.

“Ik probeer er niet al te terneergeslagen van te worden, want we moeten het de rest van het jaar nog met deze motor doen”, zegt Max. Terwijl Jos Verstappen bij het zien van de motorpech gelijk zijn koptelefoon afdoet en wegloopt om uit het zicht van de camera’s zijn frustraties de vrije loop te laten, blijft Max opvallend rustig. “Ik baal ontzettend, maar toon dat misschien niet zo. Mijn vader heeft me geleerd niet te gooien met mijn helm of handschoenen en dat heb ik ook nooit gedaan. Ik voel die aandrang niet; je schiet er toch niets mee op.”

De eerste Formule 1-race van de jongste debutant ooit eindigt in het gras. “Ik had zeker het gat met Ricciardo dicht kunnen rijden en als zesde kunnen finishen.” Max start de race op de hardere medium-band en rijdt er lang op door. Hij is de één na laatste om te stoppen en krijgt na 32 ronden de zachtere banden gemonteerd. “Die zijn acht tienden per ronde sneller en met een lichtere auto begon mijn race dus eigenlijk pas echt.” Op het moment dat hij uitvalt ligt hij negende en zijn er nog maar dertien coureurs onderweg.

“Ik had optimaal kunnen profiteren van de vele uitvallers, maar helaas was het mij ook niet gegund de finish te halen. Ik zat goed in mijn ritme en ik denk dat we qua strategie de goede keuze hebben gemaakt door te beginnen op mediums en daarna naar zachte banden te wisselen. Jammer dat het na de pitstop misging.” Een defecte bougie blijkt de boosdoener. “Direct na de pitstop, na een bocht of twee, begon de auto minder goed te lopen en te roken. Natuurlijk schiet er van alles door je hoofd en vrees je voor een lang en moeizaam seizoen, maar boos worden heeft geen zin.”

Geen zenuwen

Een volwassen reactie. En dat terwijl hij zo naar zijn debuut heeft uitgekeken. Met gezonde kriebels meldt hij zich woensdag in de paddock van Albert Park. Ondanks de gekte die je cadeau krijgt bij een carrière als Formule 1-coureur lijken de zenuwen geen vat op hem te hebben. “Ik slaap goed en blijf er verder ook heel rustig onder. Wat moet ik anders? Je kunt toch niet meer dan je best doen.” Voor zijn ouders is het een ander verhaal. Moeder Sophie Kumpen kijkt de race thuis op televisie. Jos: “Sophie is een schat. We gaan hartstikke goed met elkaar om, maar ik word knettergek van haar als ze zo nerveus doet als Max moet racen. We hebben daarom in overleg besloten dat het beter is als ze de eerste paar races thuisblijft, want haar nervositeit moet natuurlijk niet op Max overslaan.”

Of op Jos, die ook niet vrij is van zenuwen. “Als coureur had ik daar geen last van; dan ben je gewoon bezig met wat je moet doen. Nu ben ik meer toeschouwer. Ik kijk en luister, maar bemoei me nergens mee. Bewust. Ik ga bijvoorbeeld niet mee naar de persconferenties, want ik hield er ook niet van als mijn vader in een hoekje stond mee te luisteren. Waarom zou ik dat dan wel doen? Max kan het wel alleen af.” Dat blijkt. Bij het betreden van de persconferentiezaal op de donderdag voor de race tikt Lewis Hamilton hem op de schouder. De wereldkampioen heet hem welkom, waarna Verstappen op de achterste rij plaatsneemt, naast Valtteri Bottas. Zijn ogen schieten alle kanten op: er is veel te zien.

James Allen, de spreekstalmeester van de FIA-persconferentie, vraagt of hij als jongste Formule 1-coureur ooit klaar is voor zijn debuut. “I hope so! We’ll see”, antwoordt hij. Hamilton glimlacht erom en realiseert zich plotseling dat hij met dertig jaar de oudste aanwezige coureur is. Hij draait zich om naar Max en zegt: “Ben jij in 1997 geboren? Jeeeezzz… In 1997 tekende ik mijn eerste contract bij McLaren!” Gevraagd naar advies voor hun 17-jarige collega haalt Sebastian Vettel zijn schouders op: “Ik denk dat hij geen advies nodig heeft. Hij is weliswaar jong, maar erg ervaren. Anders had hij hier niet gezeten.”

Daniel Ricciardo stelt de nieuwkomer op z’n gemak: “Je hebt waarschijnlijk in je hele leven nog nooit zo veel camera’s gezien, maar de pers is oké, hoor. Ze zijn vriendelijk. Geniet vooral van die spaarzame momenten in de auto, dan komt de rest vanzelf.” Wie de jeugd heeft heeft de toekomst, maar heeft ook veel uit te leggen. Niet alleen wordt er nog steeds vaak naar gevraagd, door Verstappens jonge voorkomen herkent ook niet iedereen hem. Zo moet hij bij binnenkomst zijn pas tonen. Persvrouw Fabiana Valenti grijpt snel in: “Hij is een coureur!”

Permanente lach

Zelf kan Verstappen er wel om lachen, iets wat hij sowieso veel doet. Jos: “Ik denk dat hij hier af en toe rondloopt met het besef van: dat heb ik niet slecht gedaan. Die glimlach zit permanent op zijn gezicht.” Ook na de kwalificatie. Max zet een verdienstelijke twaalfde tijd neer, waarmee hij in de Toro Rosso onder anderen Daniil Kvyat van grote broer Red Bull achter zich laat. Toch is hij niet geheel tevreden. “Ik maakte in bocht vier een fout door er wat te ruim uit te komen. Millimeterwerk, maar daardoor verloor ik wel de achterkant van de auto. Het was een flink overstuurmoment en even dacht ik dat het mis zou gaan, maar gelukkig gebeurde dat net niet.”

Phil Charles, de hoofdengineer van het team, spreekt hem erop aan. “Max zocht de limiet op en dat moet natuurlijk ook, maar je moet niet tegelijk te veel willen. Ik heb hem uitgelegd hoe Daniel Ricciardo dat deed: die maakte steeds kleine stapjes. Max wilde het – bam – in één keer doen, maar zo werkt dat niet in de Formule 1. Dan ga je makkelijk eroverheen.” Charles is zichtbaar teleurgesteld. “Er had zo veel meer in gezeten.” Jos deelt die mening, maar vindt het prima dat Max over de limiet ging. “Hier leert hij van. Eenzelfde fout zal hij niet snel meer maken. Het moet ook niet meteen allemaal perfect gaan, want dan is hij de volgende keer nog gretiger om het goed te doen.” Dat demonstreert Max met zijn feilloze race. Als de Renault-motor ook feilloos functioneert, zal hij spoedig alsnog de jongste puntenscorer zijn. Hij heeft er nog twee jaar de tijd voor.

