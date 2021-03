Belangrijke pion verlaat garage Max Verstappen: ‘Gave ervaring met beste coureur’

Max Verstappen moet het dit jaar zonder Lee Stevenson doen, de man die sinds Verstappens eerste race voor Red Bull zijn eerste monteur was. De Britse monteur maakte op Instagram bekend dat hij een andere rol aanneemt binnen het team. “Nooit heb ik durven dromen van zo’n gave ervaring met de beste coureur van de grid.”

Stevenson is ook voor de tv-kijker een bekend gezicht, in voor- en tegenspoed voor Verstappen wordt hij regelmatig in beeld genomen. “Ik krijg altijd commentaar van de rest van het team over het feit dat ik altijd op tv verschijn, maar ik reageer niet anders dan wanneer ik in de kroeg voetbal zit te kijken en mijn favoriete team aan het spelen is.”, zei hij al een keer daarover.

“Ik kan gewoon niet stilzitten en ga emotioneel volledig in dingen op. Als er een inhaalactie is, kan ik ook niet rustig zitten klappen. Ik word oprecht nerveus en kan dat niet verbergen.” Stevenson is ondanks zijn 36 jaar al een Formule 1-veteraan te noemen. Als 15-jarige liep hij al stage bij Jordan, in 2006 maakte hij de overstap naar Red Bull. Na aan de achterkant en de voorkant te hebben gewerkt werd Stevenson in 2015 eerste monteur voor Daniil Kvyat. Toen de Rus werd vervangen door Verstappen kreeg deze automatisch Stevenson als eerste monteur.

Lees ook: Red Bull-monteurs moesten toegangspassen uitwisselen om auto op grid te herstellen

De twee bouwden sindsdien een warme band op. “We hebben plezier, zowel op de baan als buiten de werkzaamheden om. Maar Max weet ook 100 procent zeker dat we in de garage het werk doen dat nodig is, hij kan op ons vertrouwen.” Stevenson haalt in zijn afscheidsboodschap de behaalde resultaten aan waar hij nauw bij betrokken was. “Tien overwinningen, drie poles, 42 podiumplekken. Nooit heb ik durven dromen van zo’n gave ervaring met de beste coureur van de grid.”

“Jammer dat we het kampioenschap niet hebben kunnen winnen maar hij zal dat zeker doen. Mijn reis als nummer 1 van de auto komt tot een einde, ik neem een andere rol binnen het team aan. Het was eentje die ik niet kon laten schieten. Ik wens alle jongens het allerbeste toe, dat ze maar vele overwinningen mogen binnenhalen en ik hoop dat ze met de kroon zullen terugkeren.”

Wat Stevenson gaat doen binnen Red Bull is niet helemaal duidelijk, maar hij zegt zelf: “Ik kom naar een showcarevenement binnenkort bij jou in de buurt.”

Lees ook: Max Verstappen ontvangt speciaal aandenken van monteurs na Hongaarse GP

View this post on Instagram A post shared by Lee Stevenson (@f1leeroy)