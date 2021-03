Retro Max ’16: Verstappen bijt in Melbourne van zich af na clash met Carlos Sainz

Nog even en de Formule 1-karavaan begint aan een nieuw avontuur als volgende week in Bahrein de lichten uitgaan. FORMULE 1 Magazine blikt terug op de afgelopen 6 seizoensopeners van Max Verstappen met in het tweede deel het dagboek van verslaggever Linda van der Heide. Tijdens het openingsweekend in 2016 volgde zij de Nederlander, toen nog bij Toro Rosso, op de voet en zag van dichtbij hoe de spanning al meteen opliep binnen het team.

Woensdag, zonnig, 32 graden

“Niet te veel eten, hè?”, grapt Jos Verstappen als zijn zoon met een bord sla, bonen en couscous langsloopt in de hospitality van Toro Rosso. De zon schijnt en het is bijzonder warm voor de tijd van het jaar: het is het begin van de herfst in Australië. Max is daar getuige zijn skinny jeans en vest ook op gekleed. Te gefocust op de start van het seizoen om naar de weersvoorspelling te kijken of is de kleding bedoeld om zijn fysiek te verbergen? “Hij is mager geworden”, schudt Jos het hoofd. “Hij leeft bijna alleen nog maar op sla.”

Het gewicht van de coureurs is dit jaar weer een hot topic, want ze moeten de gewichtstoename van de auto’s compenseren. Ook Max heeft de opdracht gekregen een aantal kilo’s af te vallen. Alleen met kerst heeft hij zich laten gaan, maar zijn geliefde Kinder-chocolade stond deze winter niet op het menu. “Het is hem aan te zien”, zegt persvrouw Fabiana Valenti. “Niet alleen aan zijn spierballen, zijn babyface is ook weg. Alsof hij afgelopen winter ineens volwassen is geworden.”

Donderdag, zonnig, 29 graden

Volgens een goede traditie worden er op donderdagmiddag voor de eerste race van het seizoen coureursfoto’s gemaakt. De rijders moeten zich in raceoverall en met helm op het grasveldje in de paddock melden. Max verschijnt in een ontspannen bui, meer dan vorig seizoen. Hij zet bij aankomst zijn zonnebril af, poseert, lacht en neemt voor elke fotograaf die zijn naam roept de tijd hem goed op de foto te zetten. “Ik heb zitten wachten tot het weer begon. Ik heb er veel zin in, want thuiszitten is niks voor mij.”

Die ochtend was er nog overleg over het radioverbod. “Er is veel verboden, dus hebben we plannen gemaakt hoe we het aanpakken tijdens de trainingen en de race. Het is nu nog belangrijker om alle scenario’s door te nemen, zodat je weet wat je onder alle omstandigheden moet doen. Overleggen kan namelijk niet meer. Ik kan alleen nog vragen: zit je lekker aan de pitmuur, is de koffie lekker? Maar serieus, mij maakt het niet zoveel uit. Je moet wat meer zelf opletten, dus meer je stuur aflezen. Daarnaast kun je minder informeren wat de anderen doen, dus moet je meer op jezelf af gaan.”

Vrijdag, wisselvallig, 18 graden

Na afloop van de tweede training komt Helmut Marko de hospitality van Toro Rosso binnen en loopt met een vragende blik op Jos Verstappen af. Zijn pupil is tijdens de tweede training niet in actie gekomen en Marko wil weten hoe de vlag erbij hangt. In de eerste training reed Max veertien rondjes, goed voor de vijfde tijd. Jos legt uit dat het team hem aan de kant heeft gehouden om intermediate-banden te sparen voor zaterdag, als er wisselvallig weer wordt verwacht. Hij heeft de twijfelachtige eer van de eerste schuiver, waarna hij ongeschonden verder kan. “Niks bijzonders. De banden waren best koud en ik reed over een nat stukje, waardoor ik in de rondte ging. De sponsor was er vast blij mee, want Simply Cola kwam mooi in beeld! En het was een mooie drift.”

Over de vorm van de Toro Rosso wil hij nog steeds weinig zeggen. Wel dat hij zelf in uitstekende conditie verkeert, iets wat van zijn engineer niet gezegd kan worden. Xevi Pujolar ziet lijkbleek en loopt met waterige ogen rond, maar uitzieken in het hotel is er niet bij. Max: “Er zijn meer mensen ziek in het team, ik gelukkig niet. Xevi moet maar een mondkapje op doen! In het hotel blijven is geen optie, want wij hebben geen back-up als iemand ziek is. Niemand kan zijn functie overnemen.” Fel: “Althans, dat wil ik niet. Ik word liever aangestoken dan dat ik tijdens de race met iemand anders moet werken. En Xevi denkt daar precies zo over.”

Zaterdag, bewolkt, 18 graden

Max is na afloop van de kwalificatie in gesprek met de Nederlandse media als hij zijn vader ontwaart. De twee hebben elkaar nog niet gesproken en hij kan niet wachten de blijdschap over zijn optreden te delen. Max verrast met een vijfde startplaats achter de Mercedes- en Ferrari-coureurs. Met die plek heeft hij zijn beste kwalificatie van vorig seizoen verbeterd, toen hij tweemaal als zesde startte. Maar er is meer: hij heeft ook zijn vader overtroffen.

“Je weet het, hè?”, grijnst Max. “Ja, je bent beter dan ik”, geeft Jos lachend toe. “Anders was ik ook erg teleurgesteld geweest. Maar de beste finish staat nog op mijn naam in mijn debuutjaar, dus dat kun je nooit meer inhalen!” Alle aanwezigen lachen. Max uit voor het eerst zijn optimisme over de auto. “Dat Mercedes en Ferrari te sterk zijn voor ons is een gegeven, maar dat wij best of the rest zijn had ik niet verwacht. Ik had gedacht dat Q3 misschien mogelijk was en ik gokte op een achtste of negende startplaats, maar dat we zo sterk reden heeft ons positief verrast. Een mooi begin van het jaar. Dat moet ook, want hier moeten we de punten scoren.”

Want met de oude Ferrari-motor zal Toro Rosso in de loop van het seizoen achterop raken. “De combinatie Toro Rosso-Ferrari deed het heel goed en de coureur deed het ook niet verkeerd!” Gezien de vijfde startplaats is hij ook optimistisch voor de race. “We zouden met deze motor beter moeten zijn in de race dan in de kwalificatie, maar we moeten wel realistisch blijven. Mercedes en Ferrari zijn te goed voor ons, dus als we de vijfde plaats kunnen vasthouden, hebben we het heel goed gedaan.”

Zondag, zonnig, 23 graden

De spanning is na afloop van de race te snijden in het motorhome van Toro Rosso. Jos staat druk gebarend te praten met teambaas Franz Tost. Max is als tiende gefinisht en de teleurstelling druipt er bij iedereen van het team vanaf. Hij rijdt lange tijd vierde en had als vijfde kunnen eindigen, maar komt door een slechte pitstop achter Carlos Sainz over de finish.

Als hij na de debrief eindelijk tijd heeft om met de Nederlandse pers te praten, is dat met sombere blik. ‘Teleurgesteld’ luidt zijn antwoord op de vraag hoe hij zich voelt. “Bij de tweede pitstop is het misgegaan. Miscommunicatie met het team. Ik wilde als eerste stoppen, maar Sainz dook de pits in waardoor het team niet klaar was toen ik mijn stop maakte. Daardoor verloor ik vijf, zes seconden en was de race gereden.”

Het is opmerkelijk dat Sainz als eerste naar binnen mag. Het Toro Rosso-duo ligt op dat moment vierde en vijfde. Sainz voelt de hete adem van Hamilton in zijn nek en meldt over de radio te willen stoppen. Maar Max heeft dat ook al een paar keer geroepen en is verbaasd dat zijn teamgenoot voorrang krijgt. Het is een ongeschreven regel dat de voorste coureur het recht heeft om eerder te stoppen. “Er ging veel mis op het eind”, zegt hij. “Daar moeten we van leren en proberen het de volgende keer beter te doen.”

Door de slechte pitstop, die bijna zeven seconden langzamer is dan die van Sainz, zakt Max van plek vier naar twaalf en komt hij achter Sainz terecht. Hij steekt zijn boosheid niet onder stoelen of banken: “Hoe vaak heb ik niet gezegd dat ik problemen met de banden had? Ik wilde als eerste een pitstop maken!”, tiert hij over de radio. De Toro Rosso-coureurs zitten maar liefst tien ronden vast achter Palmer. Sainz kan er niet langs, waarna Max over de radio vraagt of hij zijn teamgenoot mag passeren.

“Mag ik proberen er voorbij te komen?”, luidt het eerste vriendelijke verzoek. “Dit duurt te lang. Kom op, we moeten iets doen!”, dringt hij vervolgens aan. Om tot slot uit zijn slof te schieten: “Iedereen rijdt van ons weg en nu laten jullie me er niet voorbij? It’s a fucking joke!” Het team maant Sainz op te schieten en oppert om Max voorbij te laten als hij er niet in slaagt Palmer in te halen. Uiteindelijk lukt het Sainz en Max haakt gelijk aan met een agressieve inhaalactie. Vier ronden voor het eind blokkeert Sainz, waardoor Max hem raakt en spint. Hij kan zijn weg vervolgen en behoudt de tiende plek.

De debrief haalt de kou niet uit de lucht. Over Sainz’ weigering hem voorbij te laten zegt Max: “Dan weet ik genoeg.” Ze wisselen geen woord met elkaar over het incident en tegen het team zegt Max: “Jullie hoeven er niks over te zeggen, ik vind het goed.” In de Spaanse media noemt Sainz zijn teamgenoot een praatjesmaker en stelt dat die hem bijna van de baan heeft geknald. Opmerkelijk is dat de enige die als scheidsrechter kan optreden, Tost, zich van commentaar onthoudt. Pas om tien uur ’s avonds Australische tijd stuurt Toro Rosso een reactie van de teambaas naar buiten, die meer vragen oproept dan beantwoordt: “Carlos had veel last van een blokkerend wiel, zodat we hem naar binnen riepen. Toen Max binnenkwam, was het team niet klaar omdat we hem nog niet naar binnen hadden geroepen.”

Oftewel: Max is zelf in de fout gegaan, verder geen woord over het verzoek om hem aan Sainz voorbij te laten. “Ik verwijt niemand iets, maar zonder die eerdere pitstop had Sainz geen kans gehad. Dan was hij gewoon achter mij geëindigd”, weet Max. “We moeten nog duidelijkere afspraken maken, zodat dit soort zaken niet meer kan gebeuren. Dit is een direct gevolg van het radioverbod: je kunt niet meer overleggen en daar is het fout gegaan. En ik word hier tiende, terwijl ik als vijfde ben gestart.” Dat hij in tegenstelling tot vorig jaar finisht doet hem weinig. “Dat ene punt maakt me geen zak uit!”