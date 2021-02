Verstappen tijdens vakantie op zijn hoede voor corona: ‘Ik ben niet gaan feesten’

Het corona-spook zal voorlopig nog blijven rondwaren, ook in de Formule 1-paddock. Gedurende de winter raakte drie coureurs besmet tijdens hun vakantie in Dubai, een plek die Max Verstappen zelf zegt te hebben vermeden.

Iedereen zal uitgebreid getest worden rondom de wintertests en eerste Grands Prix van het seizoen. Veel besmettingen waren er vorig jaar niet onder coureurs en F1-personeel maar het feit dat bijvoorbeeld Sergio Perez, Red Bull-directeur Jonathan Wheatley en zelfs Lewis Hamilton besmet raakten, zei genoeg.

“Je kan nog zo voorzichtig zijn, je hoeft maar iets verkeerds aan te raken en je hebt het. Het kan altijd gebeuren, de meest voorzichtige mensen zijn besmet geraakt”, aldus Verstappen tegen een groepje geselecteerde media waaronder FORMULE 1 Magazine. De Nederlander zei verder niets geks te hebben gedaan tijdens zijn vakantie. “Ik ben in ieder geval niet in Dubai geweest, ik ben niet gaan feesten.” Vorige maand werd bekend dat zowel Lando Norris, Charles Leclerc en Pierre Gasly tijdens hun vakantie in het woestijnoord besmet waren geraakt.

Geen gekke dingen gedaan

Op zijn sociale media was te zien dat Verstappen veel tijd in Brazilië heeft doorgebracht met zijn vriendin Kelly Piquet en haar vrienden en familie. “Ik ben altijd met dezelfde mensen geweest die ook getest werden, ik heb geen rare dingen gedaan.” Of Verstappen voor het seizoen nog gevaccineerd wordt, weet hij niet.

“Uiteindelijk weet niemand dat, ook al heb je je spuitje gehad, kan je het nog altijd krijgen. Het is een vraagteken. En ach, als het gebeurt, dan gebeurt het. Dat is het leven, daar kun je niets aan veranderen.” De Nederlander is in ieder geval fit bevonden, zo bleek uit zijn jaarlijkse fitnesstest in het trainingscentrum van Red Bull in het Oostenrijkse Thalgau. “Daar wordt gekeken hoe je er voor staat qua kracht. Dat was prima, dat is eigenlijk nooit een probleem.”