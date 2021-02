Verstappen laat zich niet afleiden door speculaties over Hamiltons toekomst: ‘Focus op dit jaar’

Max Verstappen houdt zich niet bezig met de toekomst van Lewis Hamilton en focust zich op 2021. Dat zegt de Nederlander na uitspraken van Christian Horner, die stelde dat de Nederlander bovenaan Mercedes’ lijstje staat als mogelijke opvolger van de wereldkampioen. Verstappen vindt het te vroeg voor dat soort speculaties. “Ik concentreer me op mezelf.”



In navolging van Lewis Hamiltons nieuw, éénjarig contract bij Mercedes stelde Red Bull-teambaas Christian Horner hij ervan overtuigd is dat Max Verstappen bovenaan Mercedes’ lijstje staat als mogelijke opvolger van de zevenvoudig wereldkampioen. Verstappen maakt zich voorlopig niet druk om de toekomst van de wereldkampioen.

“Ik weet natuurlijk niet wat Lewis gaat doen, ik concentreer me op mezelf en focus erop dit jaar een succes te maken”, reageert de Nederlander op de uitspraken van zijn teambaas in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 Magazine. “Het is zo vroeg in het jaar, we hebben zelfs pas net de shakedown gedaan, dus ik kijk nog niet naar dat soort dingen.”

Teamgenoot Pérez

Met Sergio Pérez heeft Max Verstappen een nieuwe teamgenoot, zijn vierde in vier jaar tijd. Wat verwacht de Nederlander van de tienvoudig podiumfinisher? “Ik verwacht dat Checo goed zijn job doet, zoals hij dat altijd al heeft gedaan in de Formule 1.”

Dat de Nederlander steeds weer een nieuwe teamgenoot heeft, maakt hem weinig uit. “Voor mij verandert dat niet zoveel. Je wil altijd zo goed mogelijk scoren met twee auto’s. We zullen zien of dat dit jaar beter gaat. Dat willen we allemaal, zodat we het Mercedes wat moeilijker maken, ook al zijn zij nog steeds de favoriet.”

Pérez reed in het verleden voor Sauber, McLaren, Force India en meest recent Racing Point. Daar werd zijn bolide aangedreven door de Mercedes-krachtbron. Die ervaring kan het team helpen, zo denkt Verstappen. “Ik denk dat het vooral de informatie is die hij heeft van zijn jaren bij een ander team, met verschillende motoren. Dat soort bevindingen kan hij overbrengen, hopelijk heeft het team daar wat aan”, aldus de Nederlander.

