Wolff: ‘Te vroeg om te flirten met Verstappen, maar hij staat op de radar’

Max Verstappen ‘staat op de radar’ bij Mercedes, zo erkent teambaas Toto Wolff, maar de Oostenrijker vindt het nog te vroeg om ‘te flirten’ met de Nederlandse Red Bull-coureur. Zeker zolang Mercedes nog verknocht is aan Lewis Hamilton.

Coureurs en contracten: daar ging de mediasessie met Wolff na de presentatie van Mercedes’ W12 vooral over. Ondanks dat de nieuwe bolide nog volop staat te blinken, blijven de coureurs toch de blikvangers van de Formule 1. En aangezien wereldkampioen Hamilton ‘slechts’ voor één jaar heeft bijgetekend en Verstappen mogelijk ook vrij is na 2021, draait het silly season al op volle toeren.

Red Bull-teambaas Christian Horner gooide daarbij, vermoedelijk niet zonder reden, onlangs wat olie op het vuur door te suggereren dat Mercedes een oogje heeft op zijn pupil Verstappen. “Ik weet zeker dat Max bovenaan Mercedes’ lijstje zal staan als Lewis besluit te stoppen”, aldus Horner tegenover Motorsport.com.

Dus, Toto, staat Verstappen dan bovenaan? “Max is zonder twijfel een uitzonderlijke jonge coureur. Hij zal voor de toekomst bij iedereen op de radar staan. Maar, zoals ik al eerder heb gezegd: we flirten niet met ‘buitenstaanders’ voor we een duidelijk beeld hebben van wat we met onze huidige coureurs willen”, verwijst Wolff naar Hamilton en teamgenoot Valtteri Bottas, wiens contract ook eind 2021 afloopt.

Wat Wolff in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1, echter benadrukt, is dat Hamilton absoluut met stip bovenaan elk mogelijk lijstje met opties staat. “Puur door het succes dat we samen hebben gehad en door de vertrouwensband die we hebben, zal elk gesprek over 2022 en daarna in de eerste plaats met Lewis zijn”, verklaart de Mercedes-teambaas.

Wolff is daarbij van zins in 2021 eerder om de tafel te gaan dan in 2020, ‘want we willen niet weer in tijdnood komen’ zoals in 2020 het geval was met de deal voor dit jaar. Het is volgens Wolff verder niet zo dat de bal bij Hamilton ligt wat betreft wel of niet doorgaan. “We hebben een zeer nauwe relatie met Lewis, dus alle toekomstplannen zijn gebaseerd een wederzijds verlangen en begrip. Dat verandert niet.”