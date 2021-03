Waarom Hamilton maar voor één jaar tekende? ‘Heb al veel bereikt, wil niet te ver vooruit kijken’

Lewis Hamilton heeft bij de presentatie van zijn nieuwe Mercedes-wapen, de W12, uitgelegd waarom hij maar voor één jaar heeft bijgetekend bij het team waarmee hij zes van zijn zeven wereldtitels heeft gewonnen. “Het is niet echt nodig te ver vooruit te kijken.”

Dat stelt de Brit wat betreft zijn nieuwe contract, dat hem enkel voor 2021 bij Mercedes houdt. Na maanden van onderhandelen werd verwacht dat de titelverdediger en Mercedes een meerjarige deal zouden sluiten, ook omdat dit de uitgesproken intentie van beide partijen was. Hamilton zegt nu echter de flexibiliteit van een kortere deal te waarderen – zeker met al zeven titels op zak.

Lees ook: Mercedes ook in 2021 weer in het zwart, dit is de W12

“Ik zit in de gelukkige positie dat ik het meeste wat ik wilde bereiken, al heb bereikt”, doelt de 36-jarige Hamilton op zijn recordaantal zeges en polepositions in de Formule 1, terwijl hij zich met zeven titels achter zijn naam samen met Michael Schumacher ook de recordkampioen van de koningsklasse mag noemen. “Het is daarom dus ook niet echt nodig om te ver vooruit te kijken.”

“Daarnaast leven we in een aparte tijd, waardoor ik ook maar voor één jaar wilde tekenen. Zo kunnen we het er altijd verder over hebben en er telkens een jaar aan vast plakken”, zegt Hamilton, die zich buiten de Formule 1 steeds meer ontpopt als voorvechter voor gelijkheid en een grote rol speelt in campagnes voor diversiteit en tegen racisme.

Teambaas Toto Wolff geeft verder aan dat Mercedes en Hamilton, na het nodige oponthoud gedurende de onderhandelingen vanwege de coronapandemie, met seizoen 2021 voor de boeg op een gegeven moment ook gewoon tot een akkoord wilden komen. Een deal voor één jaar sluiten was daarbij makkelijker dan gelijk (veel) verder vooruit kijken.

“We hebben het tijdens onze gesprekken al veel over de toekomst gehad, maar zeiden uiteindelijk dus tegen elkaar: ‘laten we daar gedurende 2021 gewoon tijd voor vrijmaken en het er dan verder over hebben’.” Behalve Hamilton heeft ook teamgenoot Valtteri Bottas een contract voor slechts één jaar, met Mercedes dat zo in principe twee zitjes vrij heeft voor 2022.

Lees ook: Bottas klaar voor de strijd, om de titel én zijn Mercedes-zitje: ‘Weet dat er kapers op de kust liggen’