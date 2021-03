Gasly looft Red Bulls en Alpha Tauri’s nieuwe Honda-motor: ‘Een grote stap vooruit’

Geen coureur maakte meer meters tijdens de wintertest dan Pierre Gasly, met de Fransman die ervan overtuigd is dat zijn team Alpha Tauri er beter voor staat dan vorig jaar. Mede dankzij de verbeterde Honda-motor: “Dat is een grote stap vooruit.”

Die nieuwe Honda-motor, de RA621H, ligt behalve in de Alpha Tauri natuurlijk ook achterin de RB16B van zusterteam Red Bull. Het is volgens Gasly een flinke verbetering. “Honda heeft topwerk verricht met de motor en we zijn er tot op heden zeer happy mee. Vergeleken met vorig jaar is het een grote stap vooruit. De betrouwbaarheid was tijdens de drie dagen in Bahrein ook goed en dat is uiteraard positief.”

Behalve over de Japanse krachtbron is Gasly ook zeer te spreken over de auto van Italiaanse makelij die deze huisvest, de Alpha Tauri AT02. Tijdens de driedaagse wintertest heeft het team haar takenlijstje voortvarend afgevinkt en volgens Gasly heeft het ook een een duidelijk beeld van wat al goed gaat en nog beter kan. “Ik denk dat we er beter voor staan dan vorig jaar”, durft hij zelfs wel aan.

Hoopgevende woorden, want vorig jaar was Alpha Tauri’s beste seizoen ooit. Oké, op papier is dat ook niet zo gek aangezien het team officieel pas sinds 2020 bestaat, maar pak er de veertien voorafgaande Toro Rosso-jaren bij en de oogst van 107 punten uit 2020 is nog altijd de hoogste ooit.

Toegegeven, in 2019 eindigde het team één plaatsje hoger in het WK, met een zesde om een zevende plek, maar het is duidelijk dat Red Bulls zusterteam in de lift zit. Gasly wist in 2020 zelfs te winnen op Monza – de eerste overwinning van het team sinds Sebastian Vettel in 2008, ook op Monza.

