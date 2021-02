Honda legt uit hoe het zijn motor aanpaste voor 2021

Honda heeft de belangrijkste wijzigingen aan zijn Formule 1-motor voor dit seizoen toegelicht, waarbij de Japanse motorfabrikant onthulde alle doelen tijdens de winter te hebben bereikt. “We zijn benieuwd om te zien hoe competitief we kunnen zijn tijdens de races.”

Honda bereidt zich voor op zijn laatste jaar als motorpartner van Red Bull en Alpha Tauri. In oktober vorig jaar kondigden de Japanners aan na 2021 afscheid te nemen van de Formule 1, al neemt Red Bull het motorprogramma van Honda wel over.

Voor het begin van de coronacrisis was het de bedoeling dat Honda in 2021 een nieuwe krachtbron zou introduceren, maar door de problemen die de pandemie met zich meebracht, werd de introductie uitgesteld naar 2022. Dat plan wijzigde nadien opnieuw. “Aangezien Honda in oktober 2020 aangekondigde de sport eind 2021 te zullen verlaten, hebben we de situatie echter opnieuw geëvalueerd en ons plan opnieuw gewijzigd om de motor in 2021 te introduceren”, legt technisch directeur Toyoharu Tanabe uit aan Autosport.

Volgens de Honda-baas waren de prestaties van de krachtbron tijdens de ontwikkeling veelbelovend. “Op de testbank komen de cijfers overeen met wat we verwachtten. We zijn benieuwd om te zien hoe competitief we kunnen zijn tijdens de races.”

Waar heeft Honda dan extra vermogen gevonden? “Het is moeilijk om specifiek te zijn over welke onderdelen het meeste doorontwikkeld zijn, maar om het vermogen en de betrouwbaarheid te verbeteren, hebben we veranderingen aangebracht aan de ICE (interne verbrandingsmotor, red.), turbine en ERS (energy recovery system, red.). Om het geheel te verbeteren, hebben er ook voor gezorgd dat de motor beter geïntegreerd is met chassis”, aldus Tanabe.

