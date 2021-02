Officieel: Red Bull neemt Honda-motoren over vanaf 2022

Red Bull heeft officieel een akkoord bereikt met Honda om vanaf 2022 tot en met de introductie van de volgende generatie motoren in 2025 de aandrijftechnologie van het Japanse merk over te nemen. Red Bull richtte daarvoor een nieuw bedrijf op: Red Bull Powertrains. “Wij zijn Honda dankbaar voor het feit dat ze er mee voor hebben gezorgd dat Red Bull Racing en Scuderia Alpha Tauri over competitieve krachtbronnen kunnen blijven beschikken.”

Door het goedkeuring van de F1-commissie om de motorontwikkeling te bevriezen was de aankondiging van Red Bull slechts een kwestie van tijd. Red Bull eiste een engine freeze om op een betaalbare manier met de Honda-motoren actief te blijven in de Formule 1, nadat de Japanse motorfabrikant vorig jaar besloot aan het eind van 2021 te stoppen met haar F1-programma.

Om het motorproject in goede banen te leiden, richtte het team uit Milton Keynes een bedrijf op: Red Bull Powertrains. Het bedrijf zal werkzaam zijn in Red Bulls hightech campus. De overeenkomst met Honda stond ook al enige tijd in de steigers. “Wij waren al enige tijd met Honda in gesprek over deze kwestie en na het besluit van de FIA om de ontwikkeling van krachtbronnen vanaf 2022 te bevriezen, konden wij eindelijk een overeenkomst bereiken over het verdere gebruik van Honda’s hybride krachtbronnen”, vertelt Helmut Marko.

“Wij zijn Honda dankbaar voor de samenwerking en voor het feit dat zij er mede voor gezorgd hebben dat zowel Red Bull als Alpha Tauri over competitieve krachtbronnen kunnen blijven beschikken”, gaat de Oostenrijker verder. “De oprichting van Red Bull Powertrains is een gewaagde zet van Red Bull, maar het is er één die we na een zorgvuldige overweging hebben gemaakt. We zijn ons bewust van de enorme toewijding die nodig is, maar we geloven dat de oprichting van dit nieuwe bedrijf de meest competitieve optie is voor beide teams.”

Teleurgesteld met begripvol

Ook Christian Horner reageerde op de deal met Honda. “Deze overeenkomst betekent een belangrijke stap voor Red Bull. Wij waren begrijpelijkerwijs teleurgesteld toen Honda de beslissing nam om de sport te verlaten, aangezien onze relatie onmiddellijk succes opleverde. Maar we zijn dankbaar voor hun steun bij het mogelijk maken van deze nieuwe overeenkomst”, vertelt de teambaas. “Honda heeft aanzienlijk geïnvesteerd om de levering van competitieve krachtbronnen aan beide teams te verzekeren.”

“Wij zullen nu alle delen van de motorendivisie onder één dak brengen en de nieuwe faciliteiten en het personeel op onze Technology Campus integreren. Ondertussen zijn we volledig gefocust op het behalen van de best mogelijke resultaten in wat Honda’s laatste seizoen als officiële motorleverancier zal zijn”, aldus Horner.

