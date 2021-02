Marko doet details motorproject Red Bull uit de doeken, Mateschitz tast diep in de buidel

“Jetzt geht es los“, met die woorden verheugt Red Bulls Helmut Marko zich op de aftrap van het echte werk aan Red Bulls motorproject, nu de gewenste engine freeze er doorheen is in de Formule 1. Aan Motorsport-Magazin legt Marko uit wat nu de eerste – en volgende – stappen zijn.

Om te beginnen, vertelt Marko de Duitse publicatie, wordt er een nieuwe firma opgericht: “Red Bull Powertrains”, dat na 2021 dus de Honda-motoren overneemt om deze zelf te runnen. Daarnaast wordt er gelijk al werkruimte ingeruimd op Red Bulls hightech campus in Milton Keynes. “Gebouw acht, dat er al stond, wordt ingericht als motorafdeling”, zegt Marko.

De eerste bestellingen om gebouw acht mee te vullen, zijn ook al gedaan: bij motorspecialist AVL, onder meer voor state of the art testbanken. Volgens Motorsport-Magazin ‘tast Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz diep in de buidel’ en is alleen het beste goed genoeg, met Red Bull dat om die reden ook zelf een motorafdeling opzet in plaats van Honda’s beperkte Britse uitvalsbasis over te nemen.

Hoewel het een flinke ‘eenmalige investering’ betreft, is Red Bull qua operationele kosten volgens Marko niet veel duurder uit dan als het klantenmotoren zou moeten kopen. Daarnaast kan het nog op zoek naar een sponsor die eventueel zijn naam aan de motor wil verbinden, zoals het eerder van 2016 tot en met 2018 met TAG Heuer deed toen het nog met Renaults reed.

Op zoek naar een fabriekspartner?

Red Bull denkt verder ook vooruit met de eigen motorafdeling – zo zou hier in theorie (mogelijk met verdere investeringen, red.) ook aan een nieuwe motor voor 2025 gewerkt kunnen worden. “Zolang het nieuwe motorreglement althans binnen de vastgestelde perken blijft”, licht Marko toe. De 2025-motoren moeten immers simpeler en goedkoper worden dan de huidige krachtbronnen.

In een ideale wereld vindt Red Bull daarbij natuurlijk een nieuwe fabriekspartner. Zo niet, dan kan het dit project volgens Marko echter ook zelfstandig opzetten. De afgelopen jaren is er veelvuldig gespeculeerd over een mogelijke Formule 1-entree van Audi of Porsche, twee merken uit de Volkswagen Group waar Red Bull een warme band mee onderhoudt, al is dit er nooit van gekomen.

