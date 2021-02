‘Interesse van Audi voor F1-entree compliceerde onderhandelingen tussen Red Bull en Honda’

De onderhandelingen over Red Bulls overnemen van Honda’s motorproject zijn achter de schermen naar verluidt niet zonder obstakels verlopen, nadat het Honda ter ore is gekomen dat Audi interesse zou hebben om de Formule 1 in 2025 te betreden. Audi is daarbij een logische partner voor Red Bull.



Dat bericht het doorgaans zeer goed geïnformeerde Auto, Motor und Sport, dat zo dus ook gelijk rapporteert dat Audi interesse heeft om de Formule 1 te betreden als er – naar verwachting – in 2025 een nieuwe motorformule wordt geïntroduceerd in de sport.

Volgens de Duitse publicatie zijn dergelijke berichten ook Honda ter ore gekomen, en wilde de Japanse fabrikant daarom garanties van Red Bull dat er geen data en technische details (en intellectueel eigendom) in handen van een derde partij terechtkomen.

Voor ‘een derde partij’ valt daarbij dus mogelijk Audi te lezen, wat natuurlijk een logische partner voor Red Bull zou zijn indien het inderdaad besluit in 2025 de Formule 1 te betreden. Over een samenwerking tussen Red Bull en de Volkswagen Group wordt al jaren gespeculeerd.

Geruchten over een Formule 1-avontuur van Audi (of Porsche) zijn de laatste jaren echter altijd geruchten gebleven. Audi denkt momenteel wel na over haar autosportactiviteiten: het heeft zich uit de DTM teruggetrokken en verlaat eind 2021 de Formule E, maar keert in 2022 terug naar Le Mans.

‘Red Bull krijgt gewenste engine freeze‘

Goed nieuws is er voor Red Bull volgens Auto, Motor und Sport in elk geval wat betreft de engine freeze: die zou er komen, inclusief een beperkte balance of performance waarbij iedereen binnen de pakweg 20 pk moet zitten. Dit zijn voor Red Bull vereisten voor het overnemen van de Honda-motor.

