Red Bulls engine freeze-plan krijgt steun van F1-topman: ‘Goed voor de hele sport’

Red Bulls voorstel voor een engine freeze heeft een belangrijk steuntje in de rug gekregen van Formule 1-topman Stefano Domenicali: “Het is niet alleen goed voor Red Bull, maar voor de hele Formule 1.”

Zo wordt Domenicali geciteerd door de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport. De veelbesproken engine freeze – een stop op het doorontwikkelen van de motoren – is volgens Red Bull een vereiste om Honda’s motorproject na 2021 over te nemen, als de Japanse fabrikant zich terugtrekt.

Het grootste vraagstuk rondom de engine freeze is wanneer deze in te voeren. Red Bull wil dit begin 2022 gelijk doen, rivalen als Renault en Ferrari zouden op later in dat jaar – of pas 2023 – inzetten. In principe staan ze echter wel open voor de ontwikkelingsstop, net als de vierde motorfabrikant, Mercedes.

Domenicali: engine freeze kan naar voren

Red Bull kan nu echter op steun uit een belangrijke hoek rekenen: van Formule 1-CEO Domenicali. Volgens de Nederlandse tak van Motorsport zou de Italiaan niet onwelwillend zijn om de voor 2023 sowieso al ingeplande engine freeze naar voren te halen om kosten te besparen.

Of de engine freeze ook gepaard gaat met een zogenaamde balance of performance, het gelijktrekken van de motorprestaties, is een tweede twistpunt. Volgens Domenicali gaan ‘de gesprekken de goede kant op’, maar meer kan hij er vooralsnog niet over zeggen.

