Marko plots weer vol vertrouwen: benodigde stemmen voor engine freeze lijken binnen

Red Bull-topman Helmut Marko was vorige week nog hevig gepikeerd nadat de stemming over door hem gewenste engine freeze werd uitgesteld. “We moeten nu opnieuw beginnen”, mopperde de Oostenrijker nog maar deze week lijkt zijn humeur te zijn omgeslagen.

Geërgerd, benoemde Marko zijn stemming vorige week volgens Motorsport-Magazin over de begeerde engine freeze. “Vrijdag waren we het nog met elkaar eens, maandag ineens niet meer. Nu wachten ons verdere gesprekken en onderhandelingen.” De bevriezing van de motorontwikkeling is de vurige wens van Red Bull zodat het team na komend seizoen gebruik kan blijven maken van de Honda-motoren. Maar Marko en de zijnen hebben daar het fiat van de andere leveranciers voor nodig. Althans, zes van de tien teams moeten instemmen.

Aan Mercedes zal het niet liggen, liet Toto Wolff vandaag nog weten. “Als de engine freeze noodzakelijk is om Red Bull en Honda binnenboord te houden, dan moeten we dat ondersteunen”, zei de Mercedes-teambaas tegen het Duitse RTL. “We moeten er samen alles aan doen om fabrikanten in de Formule 1 te houden. Red Bulls Honda-project is zeer ambitieus, maar ik denk dat ze het kunnen doen slagen. Daarom zijn wij in principe voor het bevriezen van de motorontwikkeling.”

De e-vote, die vorige week dus nog werd uitgesteld, zal nu op 21 februari gehouden worden. Dat meldt F1-Insider.com. Helmut Marko laat aan de website weten vol vertrouwen te zijn: “We hebben zes van de tien stemmen nodig, een meerderheid. Naast Red Bull en Toro Rosso zullen de drie Ferrari-aangedreven teams en Renault ook voorstemmen.” Met de garantie die Wolff lijkt te geven, zou dat dus betekenen dat men het unaniem eens is.

Renault en Ferrari stribbelen al lange tijd tegen, zij willen de freeze later laten ingaan zodat zij hun krachtbron nog voor 2022 een update kunnen geven. Daarnaast zijn de meningen ook nog verdeeld over het wel of niet invoeren van een balance of performance, het gelijktrekken van de motoren. Iets waar Mercedes tegen is, de reden waarom laat zich volgens Red Bull-teambaas Christian Wolff raden: “Wolff is voor een engine freeze omdat Mercedes de beste motor heeft.”