Wolff legt bal bij Renault en Ferrari: ‘Mercedes zit motorplan Red Bull niet dwars’

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft de druk op Renault en Ferrari opgevoerd om in te stemmen met Red Bulls plan voor een engine freeze, door te herhalen dat Mercedes achter deze voorwaarde van Red Bull staat voor het overnemen van Honda’s motorproject.

Red Bull wil na 2021, als Honda zich terugtrekt, zelf aan de haal met de Japanse krachtbronnen. Tussen Honda en Red Bull ligt er al volgens Helmut Marko al een akkoord, maar het is wachten op het rondkomen van de engine freeze. Deze stop op de motorontwikkeling is volgens Red Bull vereist omdat het te duur en technisch complex is om de motoren zelf verder te ontwikkelen.

“Als de engine freeze noodzakelijk is om Red Bull en Honda binnenboord te houden, dan moeten we dat ondersteunen”, zo spreekt Wolff zich uit tegenover het Duitse RTL. “We moeten er samen alles aan doen om fabrikanten in de Formule 1 te houden. Red Bulls Honda-project is zeer ambitieus, maar ik denk dat ze het kunnen doen slagen. Daarom zijn wij in principe voor het bevriezen van de motorontwikkeling.”

Geen onvoorwaardelijke steun

Wolff voert zo dus openlijk de druk op Renault en Ferrari op om ook overstag te gaan – al ligt het ingewikkelder dan dat en dient er ook wel een kanttekening bij Wolffs steun gezet te worden. Zo is de grootste vraag wanneer de engine freeze in te voeren – Red Bull wil begin 2022, Renault en Ferrari later – en of deze gepaard gaat met een balance of performance, het gelijktrekken van de motoren.

Ondanks zijn steun voor de engine freeze is Wolff tegen een balance of performance: “Dat is niet waar de Formule 1 voor staat.” Het nivelleren van de motorprestaties is echter juist iets dat Red Bull en Ferrari wél steunen. Red Bull-teambaas Christian Horner maakte zich eerder ook geen illusies over waar Wolffs support vandaan komt: “Hij is voor een engine freeze omdat Mercedes de beste motor heeft.”

Vorige week maandag had er eigenlijk een beslissing over het bevriezen van de motorontwikkeling genomen moeten worden, maar de stemming daarvoor is uitgesteld – naar verluidt tot volgende week maandag. Red Bull-topman Marko was verbolgen over het uitstel. “Vrijdag waren we het met elkaar eens, maandag ineens niet meer” aldus de Oostenrijker tegenover Motorsport-Magazin.

