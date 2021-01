Stemming over engine freeze in de koelkast: ‘Goodwill van vorige week verdwenen’

Het hoge woord over de engine freeze in 2022 had er al uit moeten zijn maar het laat nog altijd op zich wachten. Het is de vurige wens van Red Bull zodat het team na komend seizoen gebruik kan blijven maken van de Honda-motoren maar Helmut Marko en de zijnen hebben daar het fiat van de andere leveranciers voor nodig.

Racefans.net weet te melden dat de e-vote over het onderwerp waarschijnlijk over twee weken plaats zal vinden. Rivalen Ferrari, Mercedes en Renault hebben al aangegeven niet onwelwillend tegenover de engine freeze te staan, maar onder uiteenlopende voorwaarden. Zo wil Renault deze pas begin of halverwege seizoen 2022 invoeren. Ferrari geeft ook de voorkeur aan 2022, Mercedes aan 2021.

De drie leken vorige week nog over de streep te zijn getrokken maar de goodwill was maandag verdwenen, aldus een bron tegen Racefans.net. F1-topman Ross Brawn heeft tegenover het medium bevestigd dat de kwestie nog in bespreking is. Red Bull is er in ieder geval klaar voor, heeft Marko al laten weten. “Alles is geregeld tussen Red Bull en Honda”, meldde de Oostenrijker, het team wil de Honda-motoren na 2021 overnemen en zelf gaan runnen. “We staan in de startblokken”, zegt Marko daarover.

‘Geen plan B’

Achter de schermen lopen de gesprekken hierover al maanden. Marko gaf eerder al aan dat er veel afhangt van de engine freeze, komt hij er niet: ”Dan moet Red Bull serieus nadenken over haar toekomst in de Formule 1.”

“Dat is geen dreigement”, beklemtoont Marko. “Uit kostenoverwegingen is een engine freeze simpelweg de enige manier waarop wij zelf verder kunnen met deze motoren.” Een plan B heeft Red Bull niet, volgens Marko.

