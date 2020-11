Ferrari 180 graden bijgedraaid: steunen bevriezing motoren per 2022 nu wel

Ferrari steunde lange tijd het voorstel om de motoren per 2022 te bevriezen niet, maar de Italiaanse formatie is van gedachten veranderd en steunt het idee nu wel, zo laat teambaas Mattia Binotto weten. “We begrijpen de situatie waar Red Bull en Honda zich nu in bevinden nu wel.”

Honda trekt zich aan het einde van 2021 terug als motorleverancier. Red Bull kan teruggaan naar Renault, maar het liefst nemen ze het motorproject van de Japanse autofabrikant over, maar dat kan alleen als de motoren bevroren worden. Mercedes liet gelijk weten Red Bull te steunen, maar Renault en Ferrari waren minder enthousiast. Zo druist het volgens Ferrari-topman Louis Camilleri tegen de Formule 1-DNA in. Wat ook meespeelt is dat de Italiaanse renstal dit jaar de zwakste krachtbron heeft en als de motoren bevroren worden, kan Ferrari de krachtbron niet verbeteren.

Maar nu is het team van gedachten veranderd en steunt het het voorstel wel. “We hebben de laatste weken met de Formule 1 en met de FIA hierover gesproken en hebben nu begrip voor de situatie. Het is niet de eerste keer dat Ferrari op een verstandige manier handelt en dus steunen we Red Bull hierin en steunen we een bevriezing van de motoren per 2022”, aldus Mattia Binotto.

