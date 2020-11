Deadline Red Bull verschoven: ‘Begin december duidelijkheid over de motor voor 2022’

Red Bull zou aan het einde van november duidelijkheid hebben over welke motor het team in 2022 gaat gebruiken, maar die deadline is verschoven, zo laat Helmut Marko weten. De beslissing is volgens hem nog niet genomen, maar in december wordt er meer duidelijk.

Red Bull en Alpha Tauri zitten voorlopig zonder motor voor 2022 nadat Honda begin oktober aankondigde te stoppen met het Formule 1-project. Red Bull kan teruggaan naar Renault, maar daar zit de renstal na de vechtscheiding in 2018 niet op te wachten en dus wil het team uit Milton Keynes het motorproject van Honda overnemen, maar dan moet er wel iets gebeuren: de motoren moeten dan per 2022 bevroren worden. Red Bull kan namelijk niet zelf een motor door ontwikkelen en ook zou dat ontzettend duur zijn.

Mercedes liet gelijk weten Red Bull te steunen, wat best wel logisch is aangezien de Duitse formatie over de beste motor van het veld beschikt, maar Renault en met name Ferrari stonden er minder positief tegenover. Maar volgens het doorgaans welingelichte Auto, Motor und Sport zijn Renault en Ferrari van mening veranderd en gaan ze nu wel akkoord met een bevriezing van de motoren. Een voorwaarde is daarbij wel dat de bevriezing pas in 2022 ingaat en niet aan het einde van 2021. Zo hebben zij nog de tijd om de krachtbron te verbeteren.

De FIA heeft nog geen beslissing genomen hierover, maar Red Bull vertrouwt erop dat de motoren per 2022 bevroren gaan worden. “Wij hebben zelf ook nog niet de beslissing genomen, maar we verwachten snel duidelijkheid”, vertelt Marko aan Österreich. “Als we met Honda doorgaan dan worden de motoren na 2021 bevroren”, aldus de Oostenrijker.

