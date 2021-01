Marko baalt van uitstel beslissing engine freeze: ‘Moeten nu weer om de tafel’

Red Bulls Helmut Marko baalt er behoorlijk van dat de stemming over de engine freeze is uitgesteld en naar verluidt pas over twee weken gehouden wordt. “Er wachten ons verdere gesprekken en onderhandelingen.”

Geërgerd, zo uit Marko zich volgens Motorsport-Magazin, gevraagd naar de situatie rondom de door Red Bull gewenste engine freeze. “Vrijdag waren we het nog met elkaar eens, maandag ineens niet meer”, laat Marko zijn onvrede blijken. “Nu wachten ons verdere gesprekken en onderhandelingen.”

De engine freeze is al maanden een hot topic: Red Bull wil zoals bekend Honda’s motorproject overnemen als de Japanse firma zich eind 2021 terugtrekt uit de sport, mits de motorontwikkeling wordt bevroren. Dit omdat het doorontwikkelen van de motoren te complex en duur is voor Red Bull.

Rivalen Mercedes, Ferrari en Renault moeten hier dan echter mee instemmen. Het trio zou daar – onder uiteenlopende voorwaarden – in principe voor open staan. Maandag zou erover gestemd worden, maar de stemming kan nu op zijn vroegst over twee weken gehouden worden, meldt Motorsport-Magazin.

Wordt er een spelletje gespeeld?

Gevraagd of één of meer van de rivalen mogelijk een spelletje speelt en Red Bull langer aan het lijntje houdt om de aanlooptijd voor het overnemen van het motorproject in te korten, antwoordt Marko dat dit ‘geen gekke gedachte is’.

Red Bull had eigenlijk eind november willen weten waar het aan toe is, maar dat werd eind december en inmiddels is het al eind januari. Zeker aangezien in 2022 compleet nieuwe auto’s geïntroduceerd worden en het ontwikkelingswerk hieraan moet beginnen, is haast geboden. Toch besluit Marko op een hoopgevende noot: “We zijn flexibel, we blijven positief.”