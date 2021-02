Motoren 2025 moeten duurzaam en krachtig zijn maar ook emotie oproepen

2025 zal het jaar zijn waarin de Formule 1 met nieuwe motoren zal rijden. Krachtig en vol emotie, dat is de belofte. De teams en de FIA zijn het eens geworden over de richtlijnen waaraan de nieuwe krachtbronnen moeten voldoen: het worden net als nu hybride motoren met turbo’s maar de huidige formule zal onder de loep worden genomen.

Het is sinds de invoering van hybride motoren een punt van kritiek, zowel van coureurs als de fans: de Formule 1 maakt geen lawaai. De motoren hebben geen ziel, het gebulder bij de start gaat niet meer door merg en been. Oordoppen zijn eigenlijk niet meer nodig voor de bezoeker. Dat moet veranderen, vinden eigenlijk alle betrokkenen. De beleving van de nieuwe motoren waarmee vanaf 2025 gereden zal worden, is één belangrijk aspect. Maar het moet ook te verantwoorden, daarmee is de relevantie van de nieuwe formule het andere belangrijke aspect.

De specificaties van de motoren moeten nog verder worden uitgewerkt, wel is men het eens geworden over vijf uitgangspunten waar ze aan moeten voldoen:

Duurzame motoren die sociaal en automotief relevant zijn Ze moeten lopen op 100% duurzame brandstof Het moeten motoren worden die krachtig zijn en emotie oproepen Een significante reductie in de kosten Het moet aantrekkelijk worden gemaakt voor andere fabrikanten om in te stappen

Een commissie zal zich buigen over de technische kaders van de krachtbronnen, deze zal worden samengesteld uit vertegenwoordigers van de teams, potentiële fabrikanten en brandstoffabrikanten. Zeker is dat het hybride motoren met turbo’s maar deze commissie zal zich buigen over wat er overblijft van de huidige motoren.

Met de engine freeze die vanaf 2022 in zal gaan, breekt de eerste fase van het traject naar de nieuwe motoren aan. Dit combinatie met de aanlooptijd naar 2025 zou er voor moeten zorgen dat teams hun middelen effectief kunnen inzetten en daarmee ook geld kunnen sparen.