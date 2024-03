Het heeft er alle schijn van dat KERS, of een variant daarvan, vanaf 2026 weer terugkeert in de Formule 1. De FIA heeft een nieuw concept van het motorreglement gecommuniceerd. Hierin staat een passage over een zogenoemde ‘override modus’ bij hoge snelheid. De exacte details zijn nog niet bekend.

KERS stond voor Kinetic Energy Recovery Systems en werd tussen 2009 en 2013 gebruikt in de Formule 1. Het systeem zette de kinetische energie die vrijkwam bij het remmen om in elektrische energie, die vervolgens werd opgeslagen in de accu. De coureur kon vervolgens zelf het gebruik van de extra power doseren. De introductie van KERS moest destijds voor meer actie en inhaalacties op de baan zorgen.

Maatregel moet voor meer spektakel zorgen

Vanaf 2026 lijken de coureurs ook weer zelf te mogen bepalen wanneer zij hun elektrische vermogen aanwezen. In de laatste versie van het motorreglement staan enkele nieuwe functionaliteiten voor het hybride-systeem, die het spektakel op de baan moeten verbeteren.

De Formule 1-coureurs lijken vanaf 2026 deels zelf te kunnen bepalen of én wanneer zij hun elektrische vermogen inzetten. Het nieuwe motorreglement biedt ruimte voor een ‘override modus’ bij hoge snelheid, zo valt te lezen in artikel 5.4.8 van het reglement.

De energie-inzet van het ERS-K hybridesysteem werkt tot 345 kilometer per uur. Daarna kan de ‘override modus’ pas gebruikt worden. De coureur kan dan middels een handmatige druk op de knop extra vermogen inzetten tot en met 355 kilometer per uur. De noviteit heeft ook een strategisch karakter, aangezien het niet elke ronde gebruikt kan worden.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je NU in de winkel! Of bestel ‘m hieronder (met gratis verzending in Nederland!)