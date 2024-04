De FIA en de Formule 1 kwamen onlangs bij elkaar om te vergaderen over een nieuw puntensysteem. Midden april werd bekend dat de koningsklasse een nieuwe puntentelling overweegt, waarbij er meer teams in de prijzen moeten kunnen vallen. Een beslissing is er nog niet gekomen, het oordeel over het nieuwe systeem is uitgesteld naar een tweede meeting in juli.

LEES OOK: Tijdschema GP Miami: Zo laat beginnen de sessies

Donderdag 25 april vond er een vergadering plaats tussen de Formule 1-top en afgevaardigden van de FIA. Daarbij werd onder andere de voorgestelde wijziging voor het puntensysteem besproken. Meerdere, kleine teams zouden gelobbyd hebben voor een regeling waarbij de WK-punten eerlijker worden verdeeld over het hele veld. De grootste aanpassing is dat de finishers op P11 en P12 ook beloond worden. Lees hier hoe de voorgestelde wijziging zich precies verhoudt tot het huidige systeem.

Tijdens de vergadering is er nog geen uitsluitsel gekomen over een aanpassing. In juli komen beide partijen weer bij elkaar om het voorgestelde systeem nogmaals te bespreken. Als genoeg teams akkoord gaan met het voorstel, kan de nieuwe regeling al in 2025 in gebruik worden genomen.

Ondanks dat F1 in het verleden ook al eens aan het puntensysteem heeft gesleuteld, is een wijziging zeldzaam. Sinds 1990 is er slechts vier keer iets veranderd. De laatste, grote wijziging stamt uit 2010, waarbij de 10/8/6/5/4/3/2/1 regeling werd veranderd voor de huidige telling. Het extra WK-punt voor de snelste rondetijd werd daar pas in 2019 aan toegevoegd.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je NU in de winkel of is hieronder digitaal te bestellen (met gratis verzending!)