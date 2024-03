Lewis Hamilton richt zijn pijlen op de FIA en het gebrek aan transparantie binnen de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen betuigde in Melbourne zijn steun voor Susie Wolff, die naar de Franse rechtbank is gestapt nadat ze eerder verdacht werd van belangenverstrengeling. Volgens Hamilton zijn er maar weinig mensen die hun verantwoordelijkheid nemen binnen de sport.

LEES OOK: Boze Wolff onderneemt stappen tegen FIA

“Ik ben ongelofelijk trots op Susie Wolff”, liet Lewis Hamilton weten tijdens een persconferentie in aanloop naar de GP van Australië. “Ze is zo moedig en zo’n leider. In een wereld waar mensen vaak het zwijgen wordt opgelegd, is het een geweldige boodschap dat zij juist opstaat. Binnen deze sport en binnen de FIA is er echt een gebrek aan verantwoordelijkheid.” Volgens Hamilton gebeurt er nog teveel achter gesloten deuren. “Neem je verantwoordelijkheid. Er is geen transparantie en dat hebben we nodig. Hoe kun je de sport anders nog vertrouwen?”

Volgens Lewis Hamilton moet de actie van Susie Wolff ook gevolgen hebben voor de vrouwen in de sport. “Ik hoop dat dit een positieve impact gaat hebben, vooral voor vrouwen. De sport wordt nog steeds gedomineerd door mannen.” Hamilton is een groot voorvechter van gelijke rechten binnen en buiten de Formule 1. “We leven in een tijd waarin de boodschap is dat als je een klacht indient, je wordt ontslagen. Dat is een vreselijk verhaal om te projecteren naar de buitenwereld, helemaal als we het hebben over inclusiviteit in deze sport.”

Belangenverstrengeling

De FIA lanceerde in december een onderzoek naar Susie (directeur van F1 Academy) en Toto Wolff (teambaas bij Mercedes) nadat deze in de media verdacht werden van belangenverstrengeling. Na slechts twee dagen werd het onderzoek al beëindigd. Susie Wolff laat het daar echter niet bij zitten en stapte woensdag naar de rechter. “Er is geen enkele transparantie geweest en er is geen verantwoording afgelegd”, zei ze in een statement.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je in de winkel of in je brievenbus! Met onder meer alles over de enorme machtsstrijd binnen Red Bull en hoe Max Verstappen temidden van alles zijn hoofd koel houdt. Met verder al het laatste nieuws, achtergronden, interviews, historie, techniek en meer. Haal ‘m in de winkel of bestel ‘m hieronder: