Susie Wolff onderneemt juridische stappen tegen de FIA als gevolg van onterechte beschuldigingen over belangenverstrengeling. Dat maakte de vrouw van Mercedes-teambaas Toto Wolff aan de vooravond van de Grand Prix van Australië bekend via haar instagramkanaal.

Het besluit volgt op een onderzoek dat de FIA eind vorig jaar startte op basis van speculatie in de media. Het echtpaar Wolff – zij is directeur van F1 Academy – zou vertrouwelijke informatie hebben gedeeld en een van Mercedes‘ rivalen zou daarvan melding hebben gemaakt. Alle Formule 1-teams haastten zich vervolgens te melden dat zij van niks wisten, de FIA trok na enkele dagen de stekker al uit het onderzoek en daarmee leek de kous af.

Wolff, die net als haar man de beschuldigingen van meet af aan heeft ontkend, neemt daar na lang nadenken echter geen genoegen mee. “Ik heb op 4 maart hoogstpersoonlijk een klacht ingediend bij de Franse rechtbank. Er is geen enkele transparantie geweest en er is geen verantwoording afgelegd”, schrijft ze over de FIA en diens personeel.

De duidelijkheid die Wolff de afgelopen tijd zocht binnen FIA over het hoe en wat van de beschuldigingen, vond ze niet. En dus neemt ze naar eigen zeggen deze stap. “Ik denk dat het, meer dan ooit, goed is om onbehoorlijk gedrag te benoemen en ervoor te zorgen dat er mensen verantwoordelijk voor worden gehouden. Sommige mensen denken misschien dat je door stil te blijven je verantwoordelijkheid kunt ontlopen. Maar dat is niet zo.”