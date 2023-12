Alle Formule 1-teams hebben ontkend problemen te hebben met Toto Wolff. Op sociale media laten de verschillende teams weten geen klacht in te hebben gediend. De FIA onderzoekt Wolff en zijn vrouw Susie momenteel voor belangenverstrengeling.

De FIA maakte op dinsdag bekend ‘een teambaas’ te gaan onderzoeken vanwege zorgen om belangenverstrengeling. Toto Wolff werd niet bij naam genoemd, maar het was duidelijk dat het om de Mercedes-teambaas gaat. Eerder berichtte Business F1 Magazine namelijk dat verschillende teambazen klachten hadden over de familie Wolff. Toto’s rol als teambaas van Mercedes en Susies rol als hoofd van de F1 Academy zouden volgens de publicatie met elkaar botsen. De teambazen zouden zich zorgen maken over het uitwisselen van vertrouwelijke informatie tussen de twee.

Publiekelijk hebben de teams in ieder geval geen behoefte om die zorgen te herhalen. Op woensdag, een dag nadat de FIA het onderzoek aankondigde, plaatsten alle teams namelijk op hun sociale media berichten waarin ze zich uitspraken tegen de mogelijke klacht. “We kunnen bevestigen dat wij geen klacht hebben ingediend bij de FIA over de beschuldiging dat er vertrouwelijke informatie zou zijn doorgegeven tussen een F1-teambaas en een medewerker van de FOM”, schreven alle teams in exact dezelfde bewoording. Vervolgens benadrukten alle teams ook nog de steun voor de F1 Academy en Susie Wolff.

‘Wij hebben geen klacht ingediend over Toto’

Tegenover Sky Sports herhaalt Christian Horner nogmaals dat hij en Red Bull hier niets mee te maken hebben. “We hebben een stevige rivaliteit op het circuit, maar we hebben geen specifieke klacht over Mercedes, of Toto, of Susie, ingediend bij de FIA. Vanaf het begin is Red Bull het meest betrokken geweest bij de F1 Academy. We hebben nauw samengewerkt met Susie, die fantastisch werk heeft geleverd.”

Het nieuws van het onderzoek kwam volgens Horner als een donderslag bij heldere hemel. “We waren nogal verbaasd over de verklaring die naar buiten kwam [van de FIA], maar het was zeker niet aangespoord, vereist of gestart door Red Bull.”

Opvallend is dat in de aankondiging van het onderzoek, de FIA zich niet beroept op ingediende klachten of eigen vermoedens. In plaats daarvan verwijst de organisatie naar speculaties in de media. In hun reactie op het onderzoek stelde Mercedes al dat het ging om “ongefundeerde beweringen in één enkele publicatie”. De keuze van de FIA om dit te onderzoeken komt op een moment dat de verhoudingen tussen de FIA en de Formule 1 weer op scherp staan.

