Toto Wolff ligt onder vuur. De vrouw van de Oostenrijker, Susie Wolff, heeft een hoge functie binnen de FOM en dit baart meerdere teambazen zorgen. Ze is namelijk managing director van de vrouwenserie ‘F1 Academy serie’. Volgens het Business F1 Magazine zijn er teams bang dat het koppel bevoorrechte informatie met elkaar uitwisselt.

Wolff kwam al eerder in de verdrukking wegens een contact binnen de FIA. Hij werd toen beschuldigd vanwege een connectie met zijn voormalige advocate Shaila-Ann Rao. Zij werd ‘Hoofd Formule-klassen’ bij de FIA, maar was ook al snel weer vertrokken na een hoop commotie.

Nu ligt de Oostenrijker dus wederom onder de loep. Er zijn meerdere teambazen die anoniem hebben geklaagd over de situatie. Zo heeft een teambaas het volgende gezegd: “Volgens mij is dit illegaal. Er is zeker sprake van belangenverstrengeling tussen twee grote bedrijven. Het ronduit onethisch en ook niet te accepeteren.”

Een andere teambaas heeft ook anoniem zijn woordje gedaan; ook hij ziet het als een groot probleem. “We kunnen zeggen: ‘Hey, zullen we gaan zitten voor een meeting?’, maar voor je het weet ligt het bij Greg Maffei (Baas Liberty Media). Dit komt doordat Toto het dan al aan zijn vrouw heeft verteld, die het weer aan Stefano Domenicali vertelt, die het op zijn beurt weer aan Greg Maffei doorgeeft.”

