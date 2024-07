Toto Wolff heeft zijn team na afloop van de kwalificatie in Hongarije beticht van een wanprestatie. Volgens de teambaas was de uitschakeling van George Russell in de eerste sessie een blamage. “Onacceptabel”, vindt de Oostenrijker.

Met de wind in de zeilen, George Russell won de race in Oostenrijk en Lewis die in Engeland, reisde Mercedes vol goede moed af naar Hongarije. Het zag na een degelijke voorbereiding kansen in de kwalificatie, aangezien de W15 in koelere omstandigheden doorgaans beter presteert dan bloedhete zoals vrijdag in de trainingen. Met een vijfde plaats van Hamilton en een uitglijder van Russell kreeg Mercedes niet waar het op hoopte.

“Een zeer teleurstellende kwalificatie”, aldus Wolff. “We hebben allemaal onder ons niveau gepresteerd. Een auto kwijtraken in Q1 is onacceptabel. George had eerder in de sessie problemen een snelle ronde neer te zetten, de laatste was door ons heel slecht uitgevoerd. Het had te maken met een gebrek aan communicatie.” Russell was minder streng na de teleurstellende kwalificatie, waarvoor hij alle schuld op zich. “Zonde wat er is gebeurd, want we hadden makkelijk verder kunnen komen.”

