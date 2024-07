De FIA heeft dinsdag besloten geen nieuw puntensysteem in te voeren in de Formule 1. In april werd bekend dat meerdere kleine teams een voorstel hadden gedaan om de punten over meer finishers te verdelen. Binnen het voorgestelde systeem zouden ook de coureurs op P11 en P12 beloond worden. Dinsdag werd het plan echter van tafel geveegd.

Formule 1-CEO Stefano Domenicali, FIA-afgevaardigde Nikolas Tombazis en vertegenwoordigers van de verschillende teams kwamen dinsdag bij elkaar in Londen om het nieuwe puntensysteem te bespreken. Na een stemmingsronde ging er een streep door de plannen. De organisatie heeft wel besloten dat het minimumgewicht van de Formule 1-auto’s met twee kilo omhoog moet. Dit besluit is in het belang van het welzijn van de coureurs.

De voorgestelde wijziging zou meer rijders met punten hebben beloond. Waar nu alleen de top tien in de punten rijdt, hadden in het vervolg de eerste twaalf auto’s punten kunnen krijgen voor het kampioenschap. P11 en P12 leverden in het voorgestelde systeem twee en één WK-punten op. De scores voor de eerste zeven rijders zouden daarbij ongewijzigd blijven.

Ondanks dat F1 in het verleden ook al eens aan het puntensysteem heeft gesleuteld, is een wijziging zeldzaam. Sinds 1990 is er slechts vier keer iets veranderd. In 2010 is men gaan werken met het huidige systeem, waarbij de winnaar 25 punten krijgt en de tiende plaats één punt oplevert. Het extra WK-punt voor de snelste rondetijd werd daar pas in 2019 aan toegevoegd.

