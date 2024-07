Toto Wolff weet het zeker: McLaren is de nieuwe maatstaf binnen het Formule 1-veld. De Oostenrijker zag hoe zijn Britse concurrent in Hongarije uitstekend presteerde, en ziet dat als een geweldige ontwikkeling voor de Formule 1. Mercedes is daarentegen nog niet helemaal op het gewenste prestatieniveau.

McLaren pakte in Hongarije een 1-2-finish, en liep daarmee in op klassementsleiders Red Bull. Het succes van de Britse renstal viel ook Mercedes-teambaas Toto Wolff op. De Oostenrijker denkt daarom dat McLaren de nieuwe maatstaf is op de huidige grid. “We moeten erkennen dat McLaren nu duidelijk aan de leiding gaat, onder alle omstandigheden”, aldus Wolff, tegenover Motorsport Week.

Ondanks dat McLaren de concurrent is van zijn eigen team, is Wolff wel blij met de ontwikkeling. “Het is geweldig dat er nog een team is dat de sprong heeft gemaakt en in staat is om 1-2-overwinningen te scoren. Dit is goed voor ons allemaal”, aldus de Oostenrijker.

‘Weet niet of we sneller waren dan Max’

Met een derde plek voor Lewis Hamilton sloot Mercedes het Hongaarse Grand Prix-weekend ook niet verkeerd af. Toch is het team nog niet op het gewenste niveau. “Onder deze omstandigheden waren we niet op het niveau om het tegen (McLaren, red.) op te nemen”, legt Wolff uit. “Ik weet niet eens zeker of we vandaag sneller waren dan Max (Verstappen, red.). We versloegen hem op de baan, maar waarschijnlijk niet op puur racetempo.” Mercedes wist met de pitstop van Hamilton wel een succesvolle undercut op Verstappen te plaatsen.

Wolff is daarom blij dat zijn coureur toch een “zwaarbevochten podium mee naar huis kon nemen”, wat volgens de teambaas ook meteen het hoogst haalbare was voor Mercedes. “Het is moeilijk om Red Bull en McLaren in te halen. Daarom denk ik dat P3 het doel was.”

