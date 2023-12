De FIA neemt de signalen met betrekking tot mogelijke belangenverstrengeling door Toto Wolff serieus. Dat blijkt uit een statement van de internationale autosportfederatie in reactie op berichten in de media.

“We zijn ons bewust van de speculaties in de media waarin beschuldigingen worden geuit over het mogelijk doorspelen van vertrouwelijke informatie vanuit FOM-personeel richting een Formule 1-teambaas”, stelt de FIA, om vervolgens te benadrukken dat de zaak in onderzoek is genomen.

Zonder hem bij naam te noemen, wordt met het statement verwezen naar de speculatie rondom Toto Wolff (Mercedes). Zijn vrouw Susie Wolff heeft een hoge functie binnen de FOM en dit baart meerdere teambazen zorgen. Ze is managing director van de F1 Academy en heeft daardoor nauwe banden met bijvoorbeeld Formule 1-baas Stefano Domenicali.

Volgens diverse publicaties hebben verschillende teambazen inmiddels (anoniem) hun zorgen geuit over de mogelijke informatie die het koppel zou (kunnen) uitwisselen. Daarmee is een onderzoek op zijn plaats, zo heeft de FIA geoordeeld.

