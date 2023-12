FIA-president Mohammed Ben Sulayem ligt achter de schermen opnieuw onder vuur. Dat bericht de BBC. Binnen de Formule 1 zou men zo boos zijn over het gedrag van de FIA-president, dat er zelfs al gesproken wordt over een breuk met de motorsportorganisatie.

In tegenstelling tot zijn voorganger Jean Todt is Ben Sulayem bijzonder uitgesproken als FIA-president. Zo spreekt hij op sociale media regelmatig zijn steun uit voor de toetreding van Andretti als elfde team, ook al is de Formule 1 daar zelf veel minder happig op. Begin dit jaar zorgde Ben Sulayem voor controverse door publiekelijk te reageren op onbevestigde berichten dat Saoedi-Arabië plannen zou hebben om de Formule 1 over te kopen van Liberty Media. Ben Sulayem liet zich toen erg kritisch uit over de situatie en stelde dat de FIA daar ook nog wel het een en ander over te zeggen had.

Dat was volgens de Formule 1 een stapje te ver. Advocaten van de sport stuurden een brief naar de FIA waarin ze Ben Sulayem opdroegen zich meer naar zijn rol te gedragen. In reactie daarop gaf Ben Sulayem aan een stapje terug te doen. De Emirati zou de dagelijkse taken met betrekking tot F1 overlaten aan Nikolas Tombazis. Zelf zou hij zich alleen nog maar bezig houden met de bestuurlijke en strategische zaken.

Nieuwe spanningen

Lange tijd leek daarmee de relatie tussen de FIA en de Formule 1 hersteld te zijn. Maar volgens de BBC is het recentelijk juist weer achteruit gegaan. Verschillende discutabele keuzes van de FIA en Ben Sulayem zouden daarvoor de basis zijn. Bijvoorbeeld de keuze om Lewis Hamilton opnieuw te onderzoeken voor een actie in Qatar nadat hij daar al een straf voor had gekregen, of de beslissing om teambazen Toto Wolff en Frederic Vasseur ter verantwoording te roepen voor hun taalgebruik in Las Vegas.

De meest recente dosis olie op het vuur kwam deze week. De FIA kondigde aan een onderzoek te starten naar Mercedes en de familie Wolff. Dit nieuws kwam niet alleen als een verrassing voor Mercedes, maar ook voor de algehele Formule 1. “We hebben er het volste vertrouwen in dat de beschuldigingen onjuist zijn”, stelt een woordvoerder van de Formule 1. “We zijn ervan overtuigd dat geen enkel lid van ons team ongeoorloofd informatie heeft gedeeld met een teambaas. Ook willen we iedereen waarschuwen geen onvoorzichtige en ernstige beschuldigingen te uiten zonder bewijs.”

Al met al staat de relatie weer op scherp tussen de FIA en de Formule 1. Bronnen zouden aan de BBC hebben verteld dat er verschillende opties op tafel liggen als dit ‘schadelijke’ gedrag van Ben Sulayem zo doorgaat. Een van die opties zou een scheiding van de FIA en de Formule 1 zijn. Een andere optie is het vertrek eisen van Ben Sulayem.

