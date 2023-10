De FIA gaat een overtreding van Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Qatar opnieuw onder de loep nemen. Hamilton ontving na de race al een straf voor het oversteken van de racebaan. De FIA gaat nu kijken of dat wel voldoende was.

Tijdens de Grand Prix van Qatar viel Lewis Hamilton al in de eerste ronde uit, na een botsing met teamgenoot George Russell. De gele vlag werd gezwaaid, en terwijl de rest van het veld rustig doorreed, stak Hamilton de baan over om weer terug naar de pitbox te kunnen gaan.

Die actie is strafbaar volgens de reglementen van de Formule 1. Een racebaan oversteken terwijl er nog auto’s rijden is een van de gevaarlijkste dingen in de sport en heeft in het verleden regelmatig tot dodelijke ongelukken geleid. Daarom werd Hamilton dan ook meteen bestraft: de Brit kreeg een geldboete van €50.000.

De FIA heeft nu echter besloten nog een keer naar de kwestie te kijken. In een bericht vanuit de organisatie staat te lezen dat “de FIA erkent dat Lewis zijn excuses aan heeft geboden tijdens het gesprek met de stewards na afloop. Hij erkende dat het een ernstige veiligheidsschending is. Echter, gezien zijn status als rolmodel, heeft de FIA zorgen over de invloed die zijn acties kunnen hebben op jongere coureurs.” Naar alle waarschijnlijkheid is dit vooral een poging van de FIA om vast te stellen of een geldboete voldoende afschrikwekkend is, of dat er strengere straffen aan dit vergrijp moeten worden gesteld. Ook belangrijk om te vermelden: de FIA beschouwt alle F1-coureurs als rolmodel, niet alleen Hamilton.

De keuze van de FIA is met enige scepsis ontvangen. Voormalig F1-coureur en Sky Sports correspondent Karun Chandhok plaatste op X (voorheen Twitter): “Niet dat dit goedgekeurd moet worden ofzo, maar ik weet zeker dat Lewis niet de eerste persoon is die dit doet… Stak Sargeant niet ook de weg over in de race hiervoor? Max, in Monza 2021 komt ook bij me op.”

De speciale kampioensuitgave van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel. Het magazine is ook al digitaal te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland! Lees alles over de bijzondere WK-trilogie van Max Verstappen, met unieke fotografie van onze huisfotograaf Peter van Egmond. Met in dit nummer verder o.a:

Exclusief interview Oranje-bondscoach Ronald Koeman: ‘Max doet me aan Messi denken’

Red Bulls teambaas Christian Horner blijft zich verbazen: ‘Alle superlatieven voor Max zijn op’

Fotoserie: Verstappens snelle weg naar de derde wereldtitel

Het uitgekiende F1-traject van Jan Lammers en zoon René

Gallery: het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Columns Noël Ummels en Nelson Valkenburg

F1 Insider Graham Watson over FOM’s commerciële belang van een nieuwe superster

En verder alles over Max Verstappens kampioensweekend in Qatar!